マジで長すぎる！「進めば進むほど、擁護できない」フランス識者が“48チーム制”を痛烈批判「なぜ皆が興奮するのか理解できない」【Ｗ杯】

マジで長すぎる！「進めば進むほど、擁護できない」フランス識者が“48チーム制”を痛烈批判「なぜ皆が興奮するのか理解できない」【Ｗ杯】