気象庁によりますと、非常に強い台風7号はフィリピンの東の海上を進んでいます。今後は発達しながら北寄りに進路を変え、週後半にかけて沖縄や奄美地方に接近する見込みとなっています。今後の進路や最新の情報に十分注意が必要です。

【写真を見る】【台風情報】“非常に強い”台風7号（メーカラー）23日には『最大瞬間風速は70ｍ』の見込み…週後半に沖縄・奄美に接近か 今後の進路や暴風に厳重な警戒を【雨と風最新シミュレーション】

台風7号 現在の状況（22日午後0時）

20日午前3時、フィリピンの東で熱帯低気圧が台風7号になりました。

22日午後0時の実況によりますと、非常に強い強さの台風7号は、フィリピンの東にあって時速20キロで西北西に進んでいます。中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルとなっています。台風の中心から110キロの全域で風速25メートル以上の暴風域となっています。

進路を北寄りに転じ、沖縄・奄美方面へ

▼23日午後0時の予報

台風はフィリピンの東にあって、非常に強い勢力を維持したまま、西北西へ時速10キロで進む見込みです。中心気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートル。暴風警戒域は全域で220キロとなっています。

▼23日午前0時の予報

台風はフィリピンの東にあって、非常に強い勢力を維持したまま、北西へ時速10キロで進む見込みです。中心気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートル。暴風警戒域は全域で220キロとなっています。

▼24日午前9時の予報

台風は非常に強い勢力のまま沖縄の南へ達し、北北西へゆっくり進む見込みです。中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートル。暴風警戒域は全域で240キロに広がる予想です。

▼25日午前9時の予報

台風は強い勢力で沖縄の南にあって、北へゆっくり進む見込みです。中心気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートル。暴風警戒域は全域で310キロに達する予想です。

▼26日午前9時の予報

台風は沖縄の南にあって、北北東へ時速15キロで進む見込みです。中心気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートル。暴風警戒域は全域で350キロとなる予想です。

▼27日午前9時の予報

台風は東シナ海に達し、北東へ時速25キロで進む見込みです。中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。

大雨、暴風、大しけ、高潮に厳重な警戒を

台風の接近や梅雨前線の活動の活発化にともない、沖縄や奄美地方、さらには西日本から東日本の太平洋側にかけて、大雨、暴風、大しけ、高潮に厳重な警戒が必要です。

先月から運用が始まった「レベル4大雨危険警報」などの新しい防災気象情報が発表された際には、周囲の状況を確認し、自治体からの避難指示等に従って速やかに危険な場所から避難するなど、命を守る行動をとってください。

【画像を見る】22日（月）～27日（土）雨と風最新シミュレーション

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