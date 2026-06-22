◇MLB オリオールズ12−1ドジャース(日本時間22日、ドジャー・スタジアム)

元車いすテニスの国枝慎吾氏がドジャースの始球式に登場しました。

国枝氏はシングルスで東京パラリンピック含む3大会で金メダルを獲得。全豪オープン優勝11回、全仏オープン優勝8回、ウィンブルドン優勝1回、全米オープン優勝8回と前人未踏の功績を残し、2023年1月世界ランキング1位のまま引退しました。

この日は「UNIQRO LIFEWEAR DAY」来場したファンにはドジャースのロゴが入ったユニクロTシャツとクリアバッグが配られました。ユニクロのグローバルブランドアンバサダーを務める国枝氏が始球式で登場し、ボールとはなったものの見事なノーバウンド投球を見せました。

国枝氏は「ユニクロさんのご縁なんですけど、ちょうど引退した時にイチロー選手と対談とキャッチボールをさせていただいた時に、イチローさんがグローブをプレゼントして下さった。今日はそのグローブをつけてですね、投じたいというふうに思っています」とイチロー氏からもらったグラブで見事な投球となりました。