6月12日からスタートした2026年FIFAワールドカップ（北中米W杯）。6月22日、試合を配信しているスポーツ専門の動画ストリーミングサービス「DAZN」に、アイドルグループ「なにわ男子」の長尾謙杜（けんと）が出演した。しかし、彼の近影に世間は騒然となっているようだ。

「DAZNでは全104試合のライブ配信をおこなっていて、日本対チュニジア戦の解説として日本サッカー界のレジェンドである遠藤保仁（やすひと）氏や楢崎正剛（ならさき せいごう）氏などが出演しました。長尾さんは、タレントゲストとして起用され、スタジオで試合について解説を聞いたり、その熱狂を届けていました」（芸能ジャーナリスト）

芸能界屈指の大のサッカー好きとして知られる長尾。同日には、DAZNの公式Xで応援メッセージを公開した。しかし、ファンの多くがメッセージよりも彼の変化に注目したようだ。

「動画に映る長尾さんは、日本のユニフォームを着用して、《ガンバレ、ニッポン！！》とエールを送りました。しかし、彼の頬はほっそりとしており、以前よりも少し痩せた印象を受けました」（前出・芸能ジャーナリスト）

そんな彼の姿にファンも騒然となり、Xには近影に驚く声が寄せられていた。

《めちゃ痩せたくない？》

《痩せてる、心配！》

《何か顔も変わったよね。やつれた？》

その変貌から想起するのは、直近で発覚したスキャンダルの影響だと前出の芸能ジャーナリストは指摘する。

「長尾さんは6月7日、『週刊文春』により元『E-girls』の稲垣莉生さんとの熱愛が報じられました。その後、写真週刊誌でもツーショットが掲載され、トップアイドルの熱愛に激震が広がったのです。なにわ男子5周年というおめでたいタイミングや、2023年に発覚した元セクシー女優の三上悠亜さんとの熱愛から2度めのスキャンダルということもあり、多くのファンから批判を受けました」

トップアイドルとしての自覚を問われた長尾。スキャンダル後も通常通り仕事は続け、笑顔を見せているものの、その裏には心労が積み重なっていることをうかがわせる。

「16日には、ファンクラブ会員向けの公式ブログを更新し、今回の件について謝罪と反省を綴りました。しかし、2度めの裏切りにファンの失望が大きいのも事実。信頼を取り戻せるように、今は踏ん張る時期でしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

彼の誠意はファンに届くか……。