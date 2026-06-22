日本テレビでチュニジア戦解説

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0で撃破。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。元日本代表の本田圭佑が日本テレビ系で解説を務めたが、試合前の投稿が大反響となっている。

日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本にとってW杯1試合最多となる4得点で大勝。本田からも「イケイケどんどんやて、これ！！」など数々の名言が飛び出した。

「イケイケどんどん」が飛び出す約3時間前。キックオフを控えた状態で、本田は自身のXを更新した。「槙野、、なにがそんなに面白い？」として、日本テレビに現地から出演した藤枝MYFC・槙野智章監督の写真を添えた。

真剣な顔でスタッフと打ち合わせする俳優・竹内涼真の斜め後ろで、手を叩いて爆笑する槙野監督。この投稿はリポストが6000を超え、「いいね」も15万という大バズり。表示回数は670万件を超えている。X上のファンからも様々な声が上がった。

「本田さん 解説前からオモロ過ぎ」

「テレビの裏側が垣間見える笑」

「本田さん貴重なお写真ありがとう」

「槙野おもろwwwwww」

「日本代表より槙野の笑顔に厳しい本田圭佑」

「爆笑してる槙野さんも、それを冷静に拾う本田さんも好きすぎる」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。本田はNHKで解説を務める。



（THE ANSWER編集部）