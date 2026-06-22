スザンヌ「本気になるのは私」中1息子とのボーリングの様子公開「息子さん大きくなってる」「仲良し親子」と反響
【モデルプレス＝2026/06/22】タレントのスザンヌが6月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボーリング中の息子の姿を披露し、話題となっている。
【写真】39歳美女タレント「息子さん大きくなってる」ボーリング楽しむ中1息子
スザンヌは「引率のつもりが一緒にして本気になるのは私←」とコメントを添え、ボーリング中の息子の写真を投稿。写真には複数の子どもたちの後ろ姿が写っており、息子の友人たち数名も一緒に連れてきたことが伺える。
この投稿に、ファンからは「気持ちは分かる」「ボーリング楽しそう」「子供と過ごす大事な時間ですね」「息子さん大きくなってる」「仲良し親子」などの声が上がっている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳美女タレント「息子さん大きくなってる」ボーリング楽しむ中1息子
◆スザンヌ、中1の息子とボーリングへ
スザンヌは「引率のつもりが一緒にして本気になるのは私←」とコメントを添え、ボーリング中の息子の写真を投稿。写真には複数の子どもたちの後ろ姿が写っており、息子の友人たち数名も一緒に連れてきたことが伺える。
◆スザンヌの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「気持ちは分かる」「ボーリング楽しそう」「子供と過ごす大事な時間ですね」「息子さん大きくなってる」「仲良し親子」などの声が上がっている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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