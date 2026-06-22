W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。同戦では日本のユニホームをまとったメキシコ人ファンがガッツポーズで喝采を送っていた。まるで日本のホームかのような光景が広がった。熱戦から一夜明け、サッカー日本代表の公式Xが投稿したメッセージが反響を呼んでいる。

日本代表は22日、「Muchas gracias（どうもありがとう！）」とメキシコの公用語であるスペイン語で公式に投稿。スタンドの写真に、日本とメキシコの国旗、握手の絵文字を添え、感謝を表現した。

日本を後押ししたスタンドの光景に、感謝や友好を喜ぶ声がSNSに多く寄せられた。

「開催国がここまで日本を応援してくれるの心強すぎる」

「これからも仲良くしてね」

「メキシコの皆さん！ 日本代表を応援してくれてありがとう！」

「日本代表がメキシコに感謝してるの、こっちまで嬉しくなる」

「両国の絆、最高です」

「元々メキシコは親日だと聞いたけど嬉しい」

日本はグループFで1勝1分のオランダと勝ち点、得失点差4で並んだが、総得点（オランダ7、日本6）で1点及ばず2位になった。25日（同26日）の第3節では、スウェーデンと対戦する。