スピードワゴン井戸田潤の美人妻「母はまな板で」1歳長男と半分こしたフレンチトースト披露「寝起きの表情で食べてるの可愛い」「まな板で食べるの親近感」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもと一緒に食べた朝食を公開し、話題となっている。
【写真】人気芸人の34歳美人妻「一口サイズになってて可愛い」朝食を半分こする1歳長男
蜂谷は「おはよ」「フレンチトースト半分こ 母はまな板で失礼します」とつづり、朝食中の写真を投稿。細かく切ったフレンチトーストを食べている長男と、木製のまな板の上に乗っている半分に切ったフレンチトーストの写真を公開した。こんがりと焼き色のついたフレンチトーストに加え、長男にはミルク、蜂谷にはカフェラテと思われる飲み物が添えられた食卓となっている。
この投稿には「朝からお洒落」「まな板で食べるの親近感」「すごく美味しそう」「漬け込みとか結構手が込んでるのに凄い」「一口サイズになってて可愛い」「寝起きの表情で食べてるの可愛い」「いっぱい食べてくれたかな」「レシピ教えてほしい」などとコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の34歳美人妻「一口サイズになってて可愛い」朝食を半分こする1歳長男
◆蜂谷晏海、朝食のフレンチトースト披露
蜂谷は「おはよ」「フレンチトースト半分こ 母はまな板で失礼します」とつづり、朝食中の写真を投稿。細かく切ったフレンチトーストを食べている長男と、木製のまな板の上に乗っている半分に切ったフレンチトーストの写真を公開した。こんがりと焼き色のついたフレンチトーストに加え、長男にはミルク、蜂谷にはカフェラテと思われる飲み物が添えられた食卓となっている。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿には「朝からお洒落」「まな板で食べるの親近感」「すごく美味しそう」「漬け込みとか結構手が込んでるのに凄い」「一口サイズになってて可愛い」「寝起きの表情で食べてるの可愛い」「いっぱい食べてくれたかな」「レシピ教えてほしい」などとコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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