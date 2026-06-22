

せとうち島フェスタ 前回の様子（提供：香川県）

香川県の島を一度に楽しめるイベント「せとうち島フェスタ」が2026年7月20日の「海の日」に高松市のサンポート高松とデックスガレリアで開かれます。

瀬戸内海の島々をPRして観光につなげ、島同士や本土との交流を促進しようと、香川県が2014年から行っているものです。今回は、県内12の島や県立図書館など14のブースが出展します。

各ブースでは、観音寺市の伊吹島特産のイリコを使ったキーホルダー作りや丸亀市の広島の石を使った宝探しゲームなどのワークショップが開催されたり、島の特産品が販売されたりします。

また、前回に引き続き「こども図書館船 ほんのもり号」が高松港に寄港します。今回は高松港周辺を約30分かけて巡るクルーズを実施予定で、子どもたちが外の景色や読書を楽しむことができます。

午前10時から午後3時まで10回実施予定で、1回あたりの定員は12人程度です。乗船は事前申込制で、7月6日までに「ほんのもり号」のホームページから応募できます。参加は無料で、申し込み1件につき保護者1人が同伴できます。抽選発表は翌週の13日です。

今回は「高松港みなとフェスタ in サンポート高松」も同時開催され、海面清掃兼油回収船「美讃」や巡視艇「くりなみ」の一般公開が行われるということです。