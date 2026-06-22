チュニジア戦快勝で生まれた堂々の記録

日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第2戦でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利した。

日本のW杯史上最速ゴールや1試合最多得点など多くの「初」が記録された試合で、ファンはもう一つの「初」に注目。「すごいなあ」「完璧すぎ」といった声が上がっている。

日本は前半4分に鎌田大地が先制ゴール。これは日本にとって、W杯史上最速2018年ロシア大会コロンビア戦の香川真司の同6分を抜き、日本代表のW杯史上最速ゴールとなった。3-0となった後半38分には上田綺世が自身、この日2点目を決め、4-0の勝利につなげた。

1試合で一人の選手が複数得点を挙げたのは日本のW杯では史上初の快挙。さらに1試合4得点も最多とあって、森保ジャパンはたった1試合で数多くの「初」を記録した。

それだけではない。SNS上では、日本がグループリーグ2試合連続でイエローカード（警告）が1枚も受けていないことに注目。これも日本代表にとってW杯7大会目で史上初の事例とあって「今大会カード出やすい印象なのに、今のところイエローすらゼロなのすごいなあ」「日本代表の何が素晴らしいって2戦通してイエローもらってないところ」「日本代表 2試合連続イエローガード無しがめっちゃデカい！」「日本代表を見てて思うけどクリーンなプレーでしっかり守れてるのが凄いね」「イエローゼロで無失点 日本代表完璧すぎ」といった声が上がっている。

日本代表は初出場となった1998年のフランス大会から、今回のチュニジア戦まで23試合連続でレッドカードも受けていない。クリーンな内容で勝利を重ねる戦いぶりには今後も注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）