ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」のレストラン「イーポック」にて、ホテル開業25周年を記念したサマーブッフェ「25th Anniversary Celebration Dinner Buffet」を開催。

さらにお盆期間の9日間限定で、家族連も気軽に楽しめバラエティ豊かなランチブッフェ「25th Anniversary Celebration Lunch Buffet」が実施されます☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」25th Anniversary Celebration Dinner Buffet

料金：

・大人（中学生以上）6,500円／小学生3,000円／4歳〜小学生未満 1,000円／3歳以下無料

・アルコール飲み放題（2時間制）2,000円

開催期間：2026年7月18日（土） 〜 8月31日（月）

開催時間：17:30 〜 21:30（最終入店 21:00）

メニュー例：国産牛肉の鉄板焼き／にぎり寿司／太巻き寿司／骨付きソーセージ／チキンのサテ／豚肉の唐揚げ／チキン南蛮／えびといかのフリット／麻婆豆腐／ホットポテトサラダ／点心各種／ビーフガーリックライス／えびとイカのセビーチェ／ホワイトコーンの冷製ポタージュ／マンゴーかき氷／マンゴーショコラナッツ／杏仁豆腐／フレーズショコラ／アニマルもなか／ソフトクリーム／パンケーキ など

開催店舗：ホテル近鉄ユニバーサル・シティ内 レストラン「イーポック」

ホテル近鉄ユニバーサル・シティレストラン内のレストラン「イーポック」にて夏限定のディナーブッフェ「25th Anniversary Celebration Dinner Buffet」を開催。

開業25周年を迎えるにあたり、ゲストへの感謝の気持ちを込めて、ライブキッチンの国産牛の鉄板焼きやにぎり寿司をはじめ、チキンのサテや骨付きソーセージなどスタミナ満点の料理が用意されます。

デザートコーナーにはマンゴー風味の氷を削って仕上げる「マンゴーかき氷」や見た目もかわいらしい「アニマルもなか」など、夏にぴったりのひんやりスイーツも登場するディナーブッフェです☆

ライブキッチンに大人気メニューがラインナップ

和食コーナーには、マグロ、ぶり、いか、サーモンの4種類の「にぎり寿司」と、「太巻き寿司」が登場。

食欲をそそる赤酢を使用したシャリで用意されます。

また鉄板コーナーには、イーポックで大人気の「国産牛肉の鉄板焼き」が登場。

柔らかくジューシーなアツアツなお肉が味わえます。

食後のひんやりスイーツにも注目

デザートとして、夏にぴったりのひんやりスイーツをラインナップ。

イーポック初登場となる「マンゴーかき氷」は、マンゴー風味の氷をそのまま削って仕上げるため、食べ進めても味が薄まりにくく、最後までマンゴーの豊かな風味が楽しめます。

濃厚な甘みとさっぱりとした後味が特徴で、暑い季節にぴったりの一品。

お好みでソフトクリームやあずきなどをトッピングして、自分だけのかき氷を楽しめるのもブッフェならではの魅力です。

そのほかにも、見た目もキュートなアイスをサンドした「アニマルもなか」やベリーのやさしい酸味が広がる「ベリーのトライフル」、「杏仁豆腐」など食後のひとときを彩るスイーツが豊富に用意されます。

期間限定ランチブッフェ「25th Anniversary Celebration Lunch Buffet」

料金：

・大人（中学生以上）3,300円／小学生1,650円／4歳〜小学生未満 880円／3歳以下無料

・アルコール飲み放題（2時間制）2,000円

開催期間：2026年8月8日（土） 〜 8月16日（日）

開催時間：11:30 〜 14:30（最終入店 14:00）

メニュー例：

サーモンソテー グルノーブルソース／ソーセージとごろごろ野菜のバターソテー／焼きとうもろこし／豚肉の唐揚げ／チキン南蛮／麻婆豆腐／海鮮塩やきそば／ホットポテトサラダ／彩りべジブッフェ／和そば／ビーフカレー／マンゴーショコラナッツ／スフレチーズケーキ／杏仁豆腐／フルーツカクテル／ソフトクリーム／パンケーキ など

お盆期間の9日間限定で開催されるランチブッフェ「「25th Anniversary Celebration Lunch Buffet」」

家族連れも気軽に楽しめる、バラエティ豊かなメニューが夏休みのランチタイムを彩ります。

開業25周年を記念して実施される、大人も子どももワクワクいっぱいな夏のごちそうを堪能できるサマーブッフェ。

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ内のレストラン「イーポック」にて2026年7月18日より提供される「25th Anniversary Celebration Dinner Buffet」の紹介でした☆

アツアツとひんやりを堪能するブッフェ！ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜 アツアツとひんやりを堪能するブッフェ！ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」初夏グルメフェア 〜HOT&COOL〜 続きを見る

ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

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