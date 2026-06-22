全日本大学野球連盟は２２日、７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人を発表した。候補選手５０人が参加し、神奈川・平塚市内で２０日から３日間行われた選考合宿がこの日で終了。選出された今秋ドラフト上位候補の慶大・渡辺和大投手（４年＝高松商）は、「日の丸を背負う覚悟を持って、日々練習に励みたいなと思います」と決意を示し、世界の強打者相手に全力で挑むことを誓った。

この日の実戦形式では２回を投げ２安打１失点、３奪三振。今春リーグ戦で首位打者に輝いた早大・徳丸快晴外野手（２年＝大阪桐蔭）を空振り三振に封じた変化球をベストボールに挙げ、「ボール先行ではあったんですけど、低めに集まっていて、そんなに悪くはなかったと思います」と総括した。ネット裏で見守った巨人の織田アマチュアスカウトチーフは、「リーグ戦でも投げていて、やっぱり相手に勝てるというのがある」と最優秀防御率を取った今春リーグ戦での活躍を称賛。さらに「キレのあるボールが投げられているので、これからが楽しみ」と期待を寄せた。