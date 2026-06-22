山田涼介、バーベキューで悲劇「気づいた時には病院のベッドの上」 知念侑李＆有岡大貴との“仰天”エピソードも
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、23日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』知らないとヤバい！危険生物スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】岩崎大昇も爽やかな装いで登場！
スタジオでは、ゲストが生き物にまつわる体験をトークする。山田は小さい頃にバーベキューで起きた出来事を回想。カニを食べたところ、顔が2倍ほど腫れ上がったうえ「気づいた時には病院のベッドの上」だったと語り、スタジオが騒然となる。
さらに、仰天トークも披露する。山田は文化祭で、メンバーの知念侑李、有岡大貴と3人でこっそりダンス大会に出場。顔を隠して「絶対バレないだろう」と挑んだものの、思わぬハプニングが発生した。会場をざわつかせたエピソードでスタジオを驚かせる。
同番組には、山田のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの白石聖、岩崎大昇（KEY TO LIT※崎＝たつさき）、えなこ、高野正成（きしたかの）が出演する。
【番組カット】岩崎大昇も爽やかな装いで登場！
スタジオでは、ゲストが生き物にまつわる体験をトークする。山田は小さい頃にバーベキューで起きた出来事を回想。カニを食べたところ、顔が2倍ほど腫れ上がったうえ「気づいた時には病院のベッドの上」だったと語り、スタジオが騒然となる。
同番組には、山田のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの白石聖、岩崎大昇（KEY TO LIT※崎＝たつさき）、えなこ、高野正成（きしたかの）が出演する。