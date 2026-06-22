KEY TO LIT・岩崎大昇、小学生時代の合宿で“衝撃体験”「蚊にすごく刺されやすい」
5人組グループ・KEY TO LITの岩崎大昇（※崎＝たつさき）が、23日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』知らないとヤバい！危険生物スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】カワイイ！目を細めて笑う山田涼介
スタジオでは、ゲストが生き物にまつわる体験をトークする。「蚊にすごく刺されやすい」という岩崎は、小学生時代の合宿で顔を集中的に刺されたという衝撃体験を披露する。さらに、ライブ前にも蚊に悩まされたエピソードを語る。
同番組には、岩崎のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの山田涼介（Hey! Say! JUMP）、白石聖、えなこ、高野正成（きしたかの）が出演する。
【番組カット】カワイイ！目を細めて笑う山田涼介
スタジオでは、ゲストが生き物にまつわる体験をトークする。「蚊にすごく刺されやすい」という岩崎は、小学生時代の合宿で顔を集中的に刺されたという衝撃体験を披露する。さらに、ライブ前にも蚊に悩まされたエピソードを語る。
同番組には、岩崎のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの山田涼介（Hey! Say! JUMP）、白石聖、えなこ、高野正成（きしたかの）が出演する。