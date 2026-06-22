『甲子園への道』キャスター決定 寺田健人アナ＆入社1年目の瀧口美咲アナ【コメントあり】
ABCテレビは8月5日に「第108回全国高等学校野球選手権大会」が開幕するのに伴い、7月22日から地方大会を伝える『甲子園への道』を放送する。そのキャスターに寺田健人アナと新人の瀧口美咲アナが務めることが、きょう22日に発表された。
【写真】2人そろって応援団のポーズ！枝廣二葉アナ＆瀧口美咲アナ
関西地区で深夜に放送される同番組。代表校49校が決定するまで、試合結果だけでなく、注目校や注目選手を徹底取材する。キャスターの一人に、この6月にデビューしたばかりの新人の瀧口美咲アナが決まった。
【コメント】
■寺田健人
甲子園は私にとっても憧れ続けた特別な場所です。大学まで野球を続けましたが、当時その舞台には届きませんでした。だからこそ、甲子園を目指す選手たちの思いに深く共感しています。多くの選手にとってこの夏が野球人生の一区切りだからこそ、その尊い瞬間を大切に取材し、熱い物語を届けたいです。
■瀧口美咲
私にとって夏の高校野球は「夏」そのものでした。幼少期から地元の出場校を応援し続け、選手達の夏が終わると私の夏も一区切りついたような気がしました。また、高校時代は母校の野球応援に行き、会場の熱気を感じていました。
選手に年齢が近いからこそ、選手や彼らを支える方々と同じ視線で一緒に盛り上げていきたいです。
【関西地区の放送時間】
7月22日（水）深夜0時21分〜深夜0時46分
7月23日（木）深夜0時21分〜深夜0時46分
7月24日（金）深夜0時15分〜深夜0時40分
7月25日（土）深夜0時00分〜深夜0時25分
7月26日（日）深夜0時10分〜深夜0時35分
7月27日（月）深夜0時15分〜深夜0時40分
7月28日（火）深夜0時15分〜深夜0時40分
※全国49代表校決定まで放送
【写真】2人そろって応援団のポーズ！枝廣二葉アナ＆瀧口美咲アナ
関西地区で深夜に放送される同番組。代表校49校が決定するまで、試合結果だけでなく、注目校や注目選手を徹底取材する。キャスターの一人に、この6月にデビューしたばかりの新人の瀧口美咲アナが決まった。
■寺田健人
甲子園は私にとっても憧れ続けた特別な場所です。大学まで野球を続けましたが、当時その舞台には届きませんでした。だからこそ、甲子園を目指す選手たちの思いに深く共感しています。多くの選手にとってこの夏が野球人生の一区切りだからこそ、その尊い瞬間を大切に取材し、熱い物語を届けたいです。
■瀧口美咲
私にとって夏の高校野球は「夏」そのものでした。幼少期から地元の出場校を応援し続け、選手達の夏が終わると私の夏も一区切りついたような気がしました。また、高校時代は母校の野球応援に行き、会場の熱気を感じていました。
選手に年齢が近いからこそ、選手や彼らを支える方々と同じ視線で一緒に盛り上げていきたいです。
【関西地区の放送時間】
7月22日（水）深夜0時21分〜深夜0時46分
7月23日（木）深夜0時21分〜深夜0時46分
7月24日（金）深夜0時15分〜深夜0時40分
7月25日（土）深夜0時00分〜深夜0時25分
7月26日（日）深夜0時10分〜深夜0時35分
7月27日（月）深夜0時15分〜深夜0時40分
7月28日（火）深夜0時15分〜深夜0時40分
※全国49代表校決定まで放送