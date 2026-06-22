ずっと一緒に成長してきた年子のわんこと男の子。お互いに愛が止まらない光景が話題を呼び、投稿は12.9万回再生を突破。優しくあたたかな投稿には「どちらも愛おしい」「お顔似てる♡」「尊すぎて泣ける」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：男の子が生まれてからずっと『犬と一緒に過ごした』結果…お互いに愛が止まらない『素敵すぎる記録』】

わんこと男の子の愛おしい日々の記録

今回ご紹介するのはTikTokアカウント「bishonmugi」に投稿された、わんこと男の子の優しい日々の記録。

投稿者さんの息子さんは生まれたときから、ビションフリーゼの「むぎ」くんと一緒に成長してきました。年子兄弟のふたりはお互いが大好き！『ニコイチ』という言葉がぴったりなほど、いつもどんなときも一緒に過ごしてきたといいます。

一緒にいると…お顔もそっくり！？

「成犬になっても5キロ」といわれていたむぎくんも、今では12キロと立派に成長。息子さんと並ぶと、まるでもふもふの大きなぬいぐるみのよう…！

仲良しなふたりは、寝るときももちろん一緒！時には完全に同じ寝姿で、すやすやと眠ることもあるのだそう。ピトッとくっついたお互いの温もりは安眠効果もバッチリなのでしょう。

一緒に並んでカメラ目線で笑顔を向ける微笑ましい一コマも、驚くべきはふたりの顔つき。口角が上がった口元と、ちょっぴりたれ目の目元がそっくり…！ずっと暮らしているとお顔まで似てくるのかもしれませんね。

真っ白もふもふのお兄ちゃん♡

甘えん坊だというむぎくんが「お兄ちゃん」をしていることに、ママも頭が上がらないのだとか。きっとむぎくんは我慢しているわけではなく、息子さんと同じ時間を過ごすことが楽しくて仕方がないのでしょう。むぎくんの表情がそれを物語っていたといいます。

真っ白もふもふのお兄ちゃんに見守られながら成長を続ける息子さん。相思相愛のふたりからこれからも目が離せませんね♡

この投稿には「幸せが溢れてて涙がでそう」「本当の兄弟みたいですね」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「bishonmugi」には、むぎくんと息子さんのあたたかな日常が紹介されていますよ。仲良しなふたりに癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「bishonmugi」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております