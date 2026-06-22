全日本大学野球連盟は２２日、７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人を発表した。

候補５０選手が参加し、神奈川・平塚市内で３日間行われた選考合宿がこの日で終了。選出された青学大・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）は２０２５年の日米大学野球選手権大会の代表にも選出されており、２年連続の選出。「まずは自分の経験を伝える。チームを引っ張るという意味も込めて、先頭に立って自分がエースぐらいのつもりで頑張っていきたい」と意気込んだ。

２１日の実戦形式では２回３安打を無失点に抑える好投を見せるも、「先発として試合を作るというなかではランナーを出してしまったので、そこのリズムと攻撃につながるピッチングはもっと良いものが必要」と振り返っていた。練習前には近畿大・宮原廉投手（４年＝崇徳）から球をリリースする感覚について助言を受けた。「そのお陰で結構良い感覚が戻ってきてそうだなとすごく感じた。バラツキを抑えるためにもいい」と実力者がそろう代表合宿ならではの情報交換で飛躍のヒントを得た。

７月１１日に初戦を迎える新国際大会へ向けては、「守備を基本に。ピッチャーとキャッチャーがしっかり守って、攻撃につなげていくチームを作れたら」とイメージを膨らませた。