サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会で2戦連続ゴール中の日本代表MF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）と同姓で、アイドルグループ「SUPER☆GiRLS」の鎌田彩樺（あやか、23）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。チュニジア戦のパブリックビューイングを訪れた様子を投稿した。

「日本vsチュニジア 初めてのパブリックビューイング行ってきたよ〜」と報告し、日本代表の青いユニホーム姿を公開した。4−0の勝利に加え、日本史上最速となる前半4分に左足で先制点を決めた鎌田の活躍にも「鎌田 鎌田」とつづり、クリスタルパレスの同僚が行っていたゴールパフォーパンスでもある、手を電話のように親指と小指を立てたスタンプも添えた。

ファンやフォロワーからも「エスカレーターのアングル可愛い」「彼女目線みたいになっててかわいい」「ユニ姿可愛い」「鎌田ナイス先制ゴール」などのコメントが寄せられている。

鎌田は広島県出身。幼少期からアイドルに憧れ、小5だった13年にレプロアスターに入所。17年に劇団「ローファーズハイ!!」で初舞台。19年には高校受験のため退団。22年に開催された「SUPER☆GiRLS超絶オーディション!!!!!!」に参加し、23年1月に第6期メンバーとして加入。25年11月4日発売の「週刊ヤングマガジン」で水着初挑戦で初の巻末グラビア登場。初のデジタル写真集も発売。大学と仕事の両立中。特技はタップダンス、新体操、バレエなど。趣味はサッカー観戦、カフェ巡り、美術館巡り。好きな食べ物はアイス、チョコレート、から揚げ。愛称は「あやち」「あやちゃん」。身長163センチ。血液型O。