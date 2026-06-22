「安心だから」と大病院に行ったら、診察代とは別に“7千円以上”も請求が！ 風邪で受診しただけなのに、 紹介状なしで行くと強制徴収される「選定療養費」とは？絶対に知っておきたい医療費について解説！

大病院を紹介状なしで受診すると追加費用がかかる

一定規模以上の大病院では、紹介状なしで外来を受診した患者から、保険診療の自己負担とは別に選定療養費を徴収する制度があります。厚生労働省は、大病院に外来患者が集中しすぎることを防ぐため、まず地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける流れをすすめています。

図1



出典：厚生労働省 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

図2



出典：厚生労働省 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

一定規模以上の大きな病院とは、



・特定機能病院（大学病院、がんセンター、循環器センター）

・一般病床200床以上の地域医療支援病院

・一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関



となっています。図1,2に目を通しておくと理解はいっそう深まります。

対象病院を紹介状なしで初診受診した場合、医科では原則7,000円以上、歯科では5,000円以上の特別料金がかかります。これは診察代や検査代の自己負担とは別です。検査が多い日には、合計額が思った以上に高くなることもあります。

たとえば、軽い胃痛で大病院を直接受診し、診察代と薬代に加えて選定療養費がかかると、窓口負担は大きくなります。

一方、近くの内科で診察を受ければ、選定療養費はかからないのが通常です。必要があれば、医師が紹介状を書いてくれます。つまり、症状が軽く緊急性が低いなら、町の病院やクリニックに先に行くことは、節約につながる可能性があります。



町の病院を先に受診すると費用以外の負担も減りやすい

町の病院やクリニックを先に受診するメリットは、選定療養費を避けられることだけではありません。近くにある医療機関なら移動時間が短く、通院の負担を抑えやすくなります。大病院に比べて待ち時間が短い場合もあります。

また、身近な医師に継続して診てもらうと、体質や持病、薬の相性を把握してもらいやすくなります。いわゆる「かかりつけ医」です。かかりつけ医がいると、軽い症状の相談だけでなく、健康診断の結果や生活習慣の悩みも相談しやすくなります。厚生労働省もそのメリットについて広く呼びかけています。

たとえば、頭痛が続く場合でも、すぐに大病院へ行くのではなく、まず近くの内科で相談できます。そこで危険な兆候があると判断されれば、脳神経外科や大病院への紹介につながります。反対に、緊急性が低いと判断されれば、薬を使いながら様子を見ることもできます。

このように、町の病院を先に使うことは、単なる節約ではありません。自分に合った医療につながる入口を持つことでもあります。



ただし重い症状では費用より早い受診を優先する

大病院を直接受診すると高くつくことがありますが、すべてのケースで町の病院を先にすべきとは限りません。強い胸の痛み、息苦しさ、突然の激しい頭痛、ろれつが回らない、片側の手足が動かしにくい、大量の出血、意識がぼんやりしているなどの症状では、早急な対応が必要です。

このような症状があるときは、選定療養費の有無を気にして受診を遅らせるべきではありません。救急車を呼ぶ、救急外来に行く、地域の救急相談窓口や#7119相談するなど、速やかに行動しましょう。救急の場合は、そもそも選定療養費は求められません。

図3



出典：総務省消防庁 救急安心センター事業（♯7119）ってナニ？

また、持病があり、主治医から「この症状が出たら大病院へ」と言われている場合も、その指示に従うことが大切です。費用の節約よりも、命や後遺症を防ぐことが優先されます。

一方で、軽い症状や慢性的な不調、いつもの薬の相談などは、町の病院で対応できることが多いです。日ごろから受診先を分けておくと、必要なときに迷いにくくなります。



まとめ

紹介状なしで対象の大病院を直接受診すると、通常の医療費とは別に選定療養費がかかることがあります。そのため、軽い症状や緊急性が低い症状では、まず町の病院やクリニックを受診したほうが、費用の節約につながる可能性があります。

町の病院を先に受診すれば、必要に応じて紹介状を書いてもらえます。紹介状があれば、大病院での受診がスムーズになり、選定療養費の負担を避けられる場合があります。待ち時間や移動の負担を減らせる点もメリットです。

ただし、重い症状や急な異変があるときは、費用を気にしてはいけません。救急受診が必要な場面では、早く医療につながることが最優先です。普段は近くの医療機関を上手に使い、必要なときに大病院へつないでもらう形にすると、安心と節約の両方を得やすくなります。



出典

厚生労働省 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

厚生労働省「かかりつけ医」ってなに？

総務省消防庁 救急安心センター事業（♯7119）ってナニ？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー