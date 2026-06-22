夫婦で離婚の話し合いをしていたところ、専業主婦の妻名義の口座に「300万円」の貯金があることが判明。私の給料から貯めたお金でも、妻の財産として扱われるのでしょうか？

妻名義の口座にある300万円は妻だけの財産になる？

結論からいうと、妻名義の口座に入っている300万円であっても、そのお金が婚姻中に夫の給与や夫婦の生活費の余剰資金から積み立てられたものであれば、原則として夫婦の共有財産と考えられます。

離婚時の財産分与では、「誰の名義か」よりも「どのように形成された財産か」が重視されます。今回のケースのように、夫が会社で働いて収入を得ていたとしても、妻が家事や育児を担うことで家庭生活を支えていた場合、財産形成への貢献があったと評価されるためです。

例えば、毎月の給与から数万円ずつ妻名義の口座へ移し、将来のために貯蓄していたケースを考えてみましょう。この場合、口座名義が妻であっても、夫婦の協力によって築いた財産とみなされる可能性が高く、財産分与の対象になります。

専業主婦（主夫）だから財産形成に関与していないと考える人もいるかもしれませんが、法律上はそのような考え方ではありません。収入を得る人と家事や育児を担う人が協力して家庭を運営していたと考えられるため、専業主婦（主夫）にも共有財産に対する権利が認められています。



妻名義の預金でも財産分与の対象にならないケースとは？

もっとも、妻名義の預金がすべて共有財産になるわけではありません。

代表的なのが、結婚前から妻が保有していた預金です。独身時代に働いて貯めたお金を結婚後もそのまま管理していた場合、その預金は原則として妻の「特有財産」となります。

また、親や祖父母から贈与を受けたお金や、相続によって取得した財産も、基本的には受け取った本人の財産として扱われます。税務上も、贈与や相続によって取得した財産は本人に帰属すると考えられており、通常は財産分与の対象にはなりません。

ただし、特有財産であっても注意が必要です。例えば、相続したお金を夫婦共有の口座へ移したり、住宅購入資金や生活費として長年利用したりすると、共有財産との区別が難しくなる場合があります。

後々のトラブルを防ぐためには、相続や贈与で受け取ったお金は別口座で管理し、通帳や贈与契約書などの記録を保管しておくと安心でしょう。



財産分与では預金以外の資産も確認が必要

離婚時の財産分与というと預金に注目しがちですが、対象となるのは銀行口座のお金だけではありません。

一般的には、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産であれば、預金のほかにも株式や投資信託などの金融資産、生命保険の解約返戻金、退職金の一部、さらには自動車や不動産なども財産分与の対象となる可能性があります。

そのため、妻名義の口座にある300万円だけを見て判断するのではなく、夫婦全体の資産状況を把握することが重要です。夫名義の預金や証券口座、保険契約なども含めて確認することで、公平な財産分与につながるでしょう。

また、離婚協議が進んだ後に新たな資産が見つかると、話し合いが長引いたりトラブルになったりする可能性もあります。円滑に協議を進めるためにも、通帳や証券会社の取引報告書、保険証券などを整理し、夫婦双方の財産をできるだけ正確に把握しておくことが大切でしょう。



妻名義の預金が見つかったら、まずは財産の内容を確認しよう

妻名義の口座に300万円の貯金が見つかったとしても、それだけで「妻だけの財産」と判断することはできません。

婚姻中に夫婦の協力によって形成された預金であれば、たとえ妻名義であっても共有財産として財産分与の対象になる可能性があります。

一方で、結婚前からの預金や相続・贈与による財産であれば、妻の特有財産として扱われることもあります。大切なのは、口座名義だけを見るのではなく、そのお金がいつ、どのように形成されたのかを確認することです。

通帳や取引履歴を整理し、資金の流れを把握することで、財産分与に関する不要な対立を避けやすくなります。離婚時の財産分与は今後の生活にも大きく影響するため、感情的にならず、事実をもとに冷静に話し合うことが大切です。

不明な点がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談しながら進めることで、より納得感のある解決につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー