元体操日本代表・田中理恵、8歳娘との仲良し親子ショット披露「美人母子」「雰囲気似てる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/22】元体操日本代表でタレントの田中理恵が、6月22日までに自身のInstagramストーリーズを更新。長女との2ショットを公開した。
【写真】39歳元体操女子「雰囲気似てる」8歳娘との仲良し親子ショット
田中は「娘との時間 ほんと大事だよね〜」とコメントを添え、写真を投稿。まとめ髪姿でボーダー柄のカットソーを着用した自身と、黒いトップス姿で目元をサングラスのスタンプで隠した娘がニッコリ笑っている様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「美人母子」「雰囲気似てる」「楽しそうでほっこり」「ママの笑顔が素敵」「娘さん嬉しそう」「癒される」「子供との時間はホントに大事」などの声が上がっている。
田中は2017年1月、一般男性との結婚を発表。2018年2月に第1子女児、2023年5月に第2子男児の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳元体操女子「雰囲気似てる」8歳娘との仲良し親子ショット
◆田中理恵、長女との2ショット披露
田中は「娘との時間 ほんと大事だよね〜」とコメントを添え、写真を投稿。まとめ髪姿でボーダー柄のカットソーを着用した自身と、黒いトップス姿で目元をサングラスのスタンプで隠した娘がニッコリ笑っている様子を公開した。
◆田中理恵の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美人母子」「雰囲気似てる」「楽しそうでほっこり」「ママの笑顔が素敵」「娘さん嬉しそう」「癒される」「子供との時間はホントに大事」などの声が上がっている。
田中は2017年1月、一般男性との結婚を発表。2018年2月に第1子女児、2023年5月に第2子男児の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】