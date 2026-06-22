篠田麻里子、豪華料理ズラリの自宅ホームパーティー公開「チュニジア戦観てたのかな？」「品数が多くて凄い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/22】女優の篠田麻里子が6月21日、自身のInstagramのストーリーズを更新。自宅で開催したホームパーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】再婚の40歳元AKB「盛り付けプロ級」ラザニア・サラダなどズラリのホームパーティー
篠田は、テーブルの上に並べられた料理の写真を投稿。大皿にたっぷりと盛られた唐揚げをはじめ、ラザニアやエビとブロッコリーのサラダ、フルーツサンドなど、バラエティ豊かなメニューとなっている。
また「サッカー 皆んなで応援楽しかった！ホームパーティー 」とつづり、友人や家族らと一緒にスポーツ観戦を楽しみながら賑やかな時間を過ごしたとも記している。
この投稿に、ファンからは「品数が多くて凄い」「盛り付けプロ級」「チュニジア戦観てたのかな？」「まるでお店のようなごちそうですね」「サッカー観戦が盛り上がりそうなメニュー」「唐揚げのボリュームが凄いです」「美味しそうな料理ばかりで羨ましい」「みんなで集まるの楽しそうですね」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】再婚の40歳元AKB「盛り付けプロ級」ラザニア・サラダなどズラリのホームパーティー
◆篠田麻里子、ホームパーティーのメニュー公開
篠田は、テーブルの上に並べられた料理の写真を投稿。大皿にたっぷりと盛られた唐揚げをはじめ、ラザニアやエビとブロッコリーのサラダ、フルーツサンドなど、バラエティ豊かなメニューとなっている。
◆篠田麻里子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数が多くて凄い」「盛り付けプロ級」「チュニジア戦観てたのかな？」「まるでお店のようなごちそうですね」「サッカー観戦が盛り上がりそうなメニュー」「唐揚げのボリュームが凄いです」「美味しそうな料理ばかりで羨ましい」「みんなで集まるの楽しそうですね」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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