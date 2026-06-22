ハセガワ、「トヨタ セリカ LB 2000GT （1974）」など9月に発売予定のカーモデル新商品を公開
ハセガワは、9月に発売を予定しているカーモデルの新商品を公開した。
9月には、1974年仕様のセリカLB 2000GTを再現したモデル「トヨタ セリカ LB 2000GT （1974）」やホワイトカラーのスープラを1/24スケールでキット化した「トヨタ スープラ A70 2.5GTツインターボ R 1991 “ホワイトカラー”」、1991年JTC 第2戦で2位を獲得したマシンを再現した「タイサン クレッパー GT-R （スカイラインGT-R [BNR32 Gr.A仕様] 1991 JTC）」など5製品が販売される。
「トヨタ セリカ LB 2000GT （1974）」
同社発送予定日：9月30日
価格：4,510円
コード：4967834208414
模型サイズ：177×68.5mm（全長×全幅）
マイナーチェンジでデザイン変更されたホイールとエンブレムが新規プラ部品として付属する。ボディパーツカラーはホワイト。
【追加プラ部品】
・1974年式の純正ホイール
・エンブレム
【デカール（マーキング）】
ボディサイドのストライプ、内装の木目モールなど
□「トヨタ セリカ LB 2000GT （1974）」のページ
「トヨタ スープラ A70 2.5GTツインターボ R 1991 “ホワイトカラー”」
同社発送予定日：9月30日
価格：3,850円
コード：4967834208391
模型サイズ：193×79mm（全長×全幅）
アルミホイール、MOMO製ハンドル、ブレーキエアダクト付きフロントスポイラーを装着したフロントバンパー部品が付属する。ボディパーツカラーはホワイトで、窓の塗り分けシールが付属する。
□「トヨタ スープラ A70 2.5GTツインターボ R 1991 “ホワイトカラー”」のページ
「ニッサン フェアレディZ （Z32） 300ZX 2by2 リミテッドS （1994）」
同社発送予定日：9月25日
価格：4,840円
コード：4967834208407
模型サイズ：191×83.5mm（全長×全幅）
4代目フェアレディZ（Z32型）の3型で、NA（自然吸気）エンジンを搭載する2by2（4人乗り）の特別仕様車「リミテッドS」を再現したモデル。ボディパーツカラーはダークグリーンで、窓の塗り分けシールが付属する。
□「ニッサン フェアレディZ （Z32） 300ZX 2by2 リミテッドS （1994）」のページ
「ランチア ストラトス HF “1975 サファリ ラリー”」
同社発送予定日：9月16日
価格：5,720円
コード：4967834208438
模型サイズ：166×73.5mm（全長×全幅）
1975年 WRC サファリ ラリーに参戦したマシンを再現したモデル。ボディパーツカラーはホワイト。デカールはオフセット印刷になる。
【デカール（マーキング）】
・1975 サファリ ラリー 2位 Car No.3 ドライバー S. ムナーリ
・1975 サファリ ラリー 3位 Car No.8 ドライバー B. ワルデガルド
□「ランチア ストラトス HF “1975 サファリ ラリー”」のページ
「タイサン クレッパー GT-R （スカイラインGT-R [BNR32 Gr.A仕様] 1991 JTC）」
同社発送予定日：9月25日
価格：4,840円
コード：4967834208421
模型サイズ：190.5×80mm（全長×全幅）
1991年JTC 第2戦で2位を獲得したマシンを再現したモデル。ボディパーツカラーはブラックで、窓の塗り分けシールが付属する。
【デカール（マーキング）】
・1991年全日本ツーリングカー選手権 出場車 チームタイサン Car No.2 ドライバー：高橋 健二/土屋 圭市 第2戦鈴鹿スーパーツーリングカー500kmレース：ディビジョン1クラス 2位（鈴鹿サーキット：1991年7月6～7日）
□「タイサン クレッパー GT-R （スカイラインGT-R [BNR32 Gr.A仕様] 1991 JTC）」のページ
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