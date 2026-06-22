【9月発売予定 モデル】 6月22日 公開

ハセガワは、9月に発売を予定しているカーモデルの新商品を公開した。

9月には、1974年仕様のセリカLB 2000GTを再現したモデル「トヨタ セリカ LB 2000GT （1974）」やホワイトカラーのスープラを1/24スケールでキット化した「トヨタ スープラ A70 2.5GTツインターボ R 1991 “ホワイトカラー”」、1991年JTC 第2戦で2位を獲得したマシンを再現した「タイサン クレッパー GT-R （スカイラインGT-R [BNR32 Gr.A仕様] 1991 JTC）」など5製品が販売される。

「トヨタ セリカ LB 2000GT （1974）」

同社発送予定日：9月30日

価格：4,510円

コード：4967834208414

模型サイズ：177×68.5mm（全長×全幅）

マイナーチェンジでデザイン変更されたホイールとエンブレムが新規プラ部品として付属する。ボディパーツカラーはホワイト。

【追加プラ部品】

・1974年式の純正ホイール

・エンブレム

【デカール（マーキング）】

ボディサイドのストライプ、内装の木目モールなど

□「トヨタ セリカ LB 2000GT （1974）」のページ

「トヨタ スープラ A70 2.5GTツインターボ R 1991 “ホワイトカラー”」

同社発送予定日：9月30日

価格：3,850円

コード：4967834208391

模型サイズ：193×79mm（全長×全幅）

アルミホイール、MOMO製ハンドル、ブレーキエアダクト付きフロントスポイラーを装着したフロントバンパー部品が付属する。ボディパーツカラーはホワイトで、窓の塗り分けシールが付属する。

□「トヨタ スープラ A70 2.5GTツインターボ R 1991 “ホワイトカラー”」のページ

「ニッサン フェアレディZ （Z32） 300ZX 2by2 リミテッドS （1994）」

同社発送予定日：9月25日

価格：4,840円

コード：4967834208407

模型サイズ：191×83.5mm（全長×全幅）

4代目フェアレディZ（Z32型）の3型で、NA（自然吸気）エンジンを搭載する2by2（4人乗り）の特別仕様車「リミテッドS」を再現したモデル。ボディパーツカラーはダークグリーンで、窓の塗り分けシールが付属する。

□「ニッサン フェアレディZ （Z32） 300ZX 2by2 リミテッドS （1994）」のページ

「ランチア ストラトス HF “1975 サファリ ラリー”」

同社発送予定日：9月16日

価格：5,720円

コード：4967834208438

模型サイズ：166×73.5mm（全長×全幅）

1975年 WRC サファリ ラリーに参戦したマシンを再現したモデル。ボディパーツカラーはホワイト。デカールはオフセット印刷になる。

【デカール（マーキング）】

・1975 サファリ ラリー 2位 Car No.3 ドライバー S. ムナーリ

・1975 サファリ ラリー 3位 Car No.8 ドライバー B. ワルデガルド

□「ランチア ストラトス HF “1975 サファリ ラリー”」のページ

「タイサン クレッパー GT-R （スカイラインGT-R [BNR32 Gr.A仕様] 1991 JTC）」

同社発送予定日：9月25日

価格：4,840円

コード：4967834208421

模型サイズ：190.5×80mm（全長×全幅）

1991年JTC 第2戦で2位を獲得したマシンを再現したモデル。ボディパーツカラーはブラックで、窓の塗り分けシールが付属する。

【デカール（マーキング）】

・1991年全日本ツーリングカー選手権 出場車 チームタイサン Car No.2 ドライバー：高橋 健二/土屋 圭市 第2戦鈴鹿スーパーツーリングカー500kmレース：ディビジョン1クラス 2位（鈴鹿サーキット：1991年7月6～7日）

□「タイサン クレッパー GT-R （スカイラインGT-R [BNR32 Gr.A仕様] 1991 JTC）」のページ

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