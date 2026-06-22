【FIFAワールドカップ2026】ベルギー代表 0ー0 イラン代表（日本時間6月22日／ロサンゼルス・スタジアム）

【映像】一発退場招いた痛恨プレー（実際の様子）

ベルギー代表のDFネイサン・ンゴイが、ミスから一発退場となった。痛恨のプレーにファンたちから厳しい声が上がっている。

ベルギーは日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026のグループG第2節でイラン代表と対戦。初戦のエジプト戦を1ー1のドローで終えており、決勝トーナメント進出へ向けて勝利が欲しい一戦だった。

しかし66分、試合の流れを左右するプレーが生まれる。MFハンス・ファナケンからのバックパスを受けたンゴイは、プレスをかけてきたFWメフディ・タレミとの距離があったものの、後方へのパスを選択。ところがキックミスでボールが短くなり、タレミに入れ替わられる形となった。

これを止めようとしたンゴイが手をかけたことでタレミが倒れると、主審は即座にホイッスル。決定機阻止と判断され、迷いなくレッドカードが提示された。スタジアムが騒然とする中、ンゴイは頭を抱えて驚きの表情を見せたが、判定は覆らず退場となった。

「タレミはよく狙っていた」と岩政氏

DAZNで解説を務めた岩政大樹氏（元日本代表）は「軸足に少し当たってしまった。タレミはよく狙っていた。若さが出たかもしれないが、タレミがうまかった」とコメントし、プレーのポイントを分析した。

SNSでは「お前何やってるんだよ」「自滅やん」「それはあかんって」「勝たなければいけない試合で退場者はきついって」「これはやっちまったなー。完全にミス」「やらかしてるやん」といった厳しい声が相次いでいる。

ベルギーは残り時間を1人少ない状況で戦い抜き、イランの攻撃をしのいでゴールレスドロー。これで2試合連続の引き分けとなり、ンゴイの退場は大きな痛手となった。

（FIFAワールドカップ2026）