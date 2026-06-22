Berryz工房で活躍の徳永千奈美さん、11年ぶり登場…就職活動→ママの現在を明かす 夏焼雅のYouTubeで貴重2ショット
Berryz工房（無期限活動停止中）のタレント・夏焼雅（33）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、徳永千奈美さん（34）が登場した。
【動画】徳永千奈美さん、11年ぶりにメディア出演 夏焼雅と貴重トーク続々
メンバー対談の第2弾で、夏焼は自身のインスタグラムで「今回はなんと…徳永千奈美が遊びに来てくれたよ〜」「千奈美のメディア出演はまさかの11年ぶり!!私もびっくりでした」と呼びかけ、貴重な共演が実現した。
動画では、徳永さんが「こんにちは、徳永千奈美です！」と笑顔で登場。夏焼は「ちーとこういうふうに並んでいるのは、多分エモいと思うよ」と感激した。
Berryz工房は、2015年3月に無期限活動停止。徳永さんは「そのあと留学に結構長いこと行って、コロナ禍で帰ってきて、そこから芸能活動を再開することもなく、英語を学んだから、英語を使う職場に自分で就職活動みたいなことをして、お仕事をしていた」と明かした。さらに「4歳の母親を一応やらせてもらってるんですけど」と近況を語った。
ファンからは「サムネ見て心臓止まるかと思いました」「千奈美が千奈美すぎる全く変わってない」「変わらないなー」「なんか...感動して泣いてしまった」など、多数のコメントが寄せられている。
徳永さんは2002年にハロー！プロジェクト・キッズに選ばれ、04年からBerryz工房で活動。グループの無期限活動停止を経て、2021年2月末で事務所を退所し、芸能界を引退していた。22年3月には、自身のSNSで結婚＆第1子出産を報告している。
【動画】徳永千奈美さん、11年ぶりにメディア出演 夏焼雅と貴重トーク続々
メンバー対談の第2弾で、夏焼は自身のインスタグラムで「今回はなんと…徳永千奈美が遊びに来てくれたよ〜」「千奈美のメディア出演はまさかの11年ぶり!!私もびっくりでした」と呼びかけ、貴重な共演が実現した。
動画では、徳永さんが「こんにちは、徳永千奈美です！」と笑顔で登場。夏焼は「ちーとこういうふうに並んでいるのは、多分エモいと思うよ」と感激した。
ファンからは「サムネ見て心臓止まるかと思いました」「千奈美が千奈美すぎる全く変わってない」「変わらないなー」「なんか...感動して泣いてしまった」など、多数のコメントが寄せられている。
徳永さんは2002年にハロー！プロジェクト・キッズに選ばれ、04年からBerryz工房で活動。グループの無期限活動停止を経て、2021年2月末で事務所を退所し、芸能界を引退していた。22年3月には、自身のSNSで結婚＆第1子出産を報告している。