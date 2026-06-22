あす23日の広島戦（マツダ）に先発予定の巨人・戸郷翔征投手が22日、川崎市のジャイアンツ球場で調整した。

前回10日の楽天戦では24年8月14日の阪神戦以来となる完封勝利を果たしており「完封した後のいい気持ちでできましたし、そういう意味では凄くいい時間が過ごせたかなと思います。いい形で試合に入れたらなと思います」と再びの好投を見据えた。

まさに“鬼門”マツダに立ち向かう。昨年4月11日には3回1/3で10安打を浴びて自己ワースト10失点（自責9）。昨季は4試合の登板で0勝3敗、防御率9・31と打ち込まれ、チームとしても2勝10敗と大きく負け越した。今季は1勝1敗だが「マツダはジャイアンツとしてもそんなにいい結果が生まれてない。なんとか打破しなきゃいけない。僕自身もいろんなイメージはありますけど、過去のことっていうのはそんなに気にはせずやりたいなと思ってます」と語気を強めた。

2試合連続完封勝利となれば24年8月8日の広島戦、同14日の阪神戦以来。自身3連勝中と波に乗る背番号20が再びチームに勝利を呼び込む。