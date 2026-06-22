女優の永作博美（55）が22日、インスタグラムを更新。元JUDY AND MARYの歌手YUKI（54）との突然の再会を明かすとともに、過去のツーショットを公開した。

永作は「うわーびっくりした。。ユキちゃんに会った。うわっわわわわ」と、ネット上ではかねて“似ている”とも話題になっていたYUKIと遭遇したことを報告。「しかもここで会うかー!?!?!！って!?…えーここ!?二人して爆笑」と思わぬ場所での再会となった驚きをつづるとともに、「あまりにも面白いから昔の写真載っける！笑…コレしかないわ…」と思い出の写真を公開。続けて「え？その会った時の写真!?もちろん撮り忘れるでしょ…」と、再会時の写真を撮っていなかったことをちゃめっ気たっぷりに明かした。

アップした写真は、リモコンらしきものをマイクのように握って歌うYUKIとカラオケを楽しんだとみられる写真。「で、ユキちゃんにこれ出していい？って確認したら 大丈夫よ、この写真もうすでに私の公式の本で当時出してるし、とのこと、、"それにしてもこれは楽しかった！私たち輝いてるぜ。"と返事が返ってきました。魅力的すぎるのでこれも共有しておきます」とYUKIとのやり取りも明かし、「しかしまぁ、、昔の写真はアホみたいにみんな楽しそうです。若かったわ笑」としみじみ。ハッシュタグで「#昔すぎて笑える」と記した。

現在では“奇跡の50代”とも言われる2人のお宝ショットに、フォロワーからは「だいすきなお2人〜激アツ」「お二人似てるなと昔から思ってました 仲良かったんですね」「何この可愛いの塊みたいな2人 ステキな繋がり〜羨ましい」「わ〜奇跡の2人だ 同世代の憧れ」などといったコメントが多数寄せられた。