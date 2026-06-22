「昨日の通院で2年かけて5%ぐらい積み上がった信頼がマイナス500%になり、朝から1日中見下ろされてます いつ部屋に行ってもエアコンの上から凄い形相でにらんでる」



【写真】あああ、そんなところに…（泣）エアコンの「上」に籠城した紬ちゃん

そんなコメントとともに投稿された写真が、Xで注目を集めました。写っているのは、元保護猫の「紬（つむぎ）」ちゃん（5歳・女の子）。エアコンの上のわずかなスペースに身を潜め、こちらをじっと見下ろしています。



投稿によると、前日に動物病院へ通院したことで、2年かけて少しずつ積み上げてきた信頼が「マイナス500%」になってしまったとのこと。写真の紬ちゃんは、エアコンの上にぴたりと体を寄せ、警戒心をにじませるような表情で飼い主さんを見つめています。



この投稿には4500件超の“いいね”が寄せられ、「賢いんですね！！」「その耳やめてー！」「許す気ゼロで笑った」「ぬっこの逆恨み好き」「ときメモの爆弾ボカーンみたいｗ」「わかります！ こちらは爪切りでまたゼロスタート。1カ月に1回ゼロスタート」など、猫と暮らす人なら思わずうなずいてしまう声が集まっています。



エアコンの上から「めちゃくちゃ恨まれてる！」

飼い主の「つばき」さん（@kaede_sabi）によると、投稿の前日、紬ちゃんの健康診断のため、動物病院へ連れて行くことになったといいます。洗濯ネットに入ってもらうまで、かなりの格闘があったそうです。



「何とか動物病院へ行くことはできたのですが、帰宅後、私を警戒してエアコンの上に隠れてしまいました」



紬ちゃんは部屋の中でも人の手が届きにくい高い場所に身を寄せ、朝から1日中、飼い主さんを見下ろしていたといいます。



「『めちゃくちゃ恨まれてる……！』と思いました。せまいところにぎゅっと体を押し込んで隠れている姿がかわいらしくもありましたが、2年かけて積み上げた信頼が崩れてしまったなという悲しさも感じました」



必要な健康診断とはいえ、ようやく縮まりつつあった距離が一気に遠のいたように感じられた飼い主さん。「2年かけて5%ぐらい積み上がった信頼がマイナス500%」という言葉には、冗談めかした響きの中にも、時間をかけて向き合ってきたからこその切実さがにじんでいるといえるでしょう。



地域猫だった紬ちゃん、少しずつ近づいた距離

紬ちゃんは、もともと地域猫でした。



飼い主さんは3年ほど見守ってきましたが、引越しにともない、保護することを決意。ところが、想像以上に困難を極めました。



「とても警戒心が強く、すぐには保護することはできませんでした。新居から3カ月ほど旧居に通う日々。そして、ようやく、よく一緒にいた『陽縁（ひより）』とともに保護しました」



保護後も、紬ちゃんと陽縁ちゃんの警戒心は強く残っていました。飼い主さんが部屋に入るたび、2匹はまるで作戦を立てているかのように身構えていたといいます。



「当初は、私が部屋に入ると常に“謎のフォーメーション”をくんで、臨戦態勢になっていたんです。2年かけて少しずつ、『人間は怖くないよ』と伝え続けて、最近になってようやく指のニオイを嗅いだり、リラックスした姿を見せたりしてくれるようになったところでした」



時間をかけて、少しずつ積み上げてきた信頼。だからこそ、今回の通院後の“籠城”は、飼い主さんにとっても大きな出来事でした。



“ご褒美”で変化も！？ 根気よく見守り中

その後、紬ちゃんはすぐに元の距離感へ戻ったわけではありません。それでも、ほんの少しずつ変化はあったようです。



「14時間かけて、エアコンの上（高さ2.3メートル）からキャットタワーの一番上（高さ約2メートル）まで30センチほど降りてきてくれました。夜ご飯のトッピングをふだんより多めにしたところ、少しだけ信頼が回復し、“窓活”を楽しむ様子も。トイレもしっかり済ませていたのですが……気づくと、まだエアコンの上に戻っていることが多いです。いつ警戒モードが解除されるのかわかりませんが、引き続き、見守っていきたいと思います」



ふだんより多めにご飯のトッピングをすると、少し機嫌を直した様子だったという紬ちゃん。窓の外を見る“窓活”も再開しました。それでも、完全に警戒を解くには、もう少し時間が必要なようです。



「人間に対しては警戒心が強いですが、猫のことは大好き。同居猫たちとは仲良しです。窓の外を見るのが好きで、よく独特のポーズで外を見ています。ご飯も大好きなので、時間になると他の猫たちに負けじと『ピャァーーン』と、かわいらしい声でアピールしてくれます」



飼い主さんは焦らず、紬ちゃんのペースを見守っています。高い場所からの視線も、警戒心の表れであると同時に、少しずつ家の中で自分の居場所を選べるようになった証しなのかもしれません。



健康のために避けられない通院と、猫の気持ちに寄り添う日々。その間で揺れながらも、飼い主さんと紬ちゃんはまた少しずつ、ふたりだけの距離を取り戻していきます。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）