【再販】サンリオキャラがナース姿に！ 300円でゲットしたい、2026年6月発売「サンリオキャラクターズ ナーススイングマスコット」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「サンリオキャラクターズ ナーススイングマスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ナーススイングマスコット」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ ナーススイングマスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・マイメロディ
・シナモロール
・クロミ
・マイスウィートピアノ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ ナーススイングマスコット」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ナーススイングマスコット」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
かわいいナース姿のスイングになって登場！サンリオキャラクターズたちが、とってもキュートなナースの姿をしたスイングになりました。持ち歩きにぴったりなキーホルダー・チャームタイプとなっており、お気に入りのバッグや小物につけて一緒にお出かけを楽しめます。今回のアイテムは2025年9月に発売された大人気商品の再販となるため、前回手に入れられなかった方も必見のチャンスです。大好きなキャラクターたちのかわいい医療モチーフ姿をぜひ集めてみてください。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ ナーススイングマスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・マイメロディ
・シナモロール
・クロミ
・マイスウィートピアノ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)