新潟アルビレックスＢＢは、デビン・オリバー(Devin Oliver) 選手との2026-27シーズンの選手契約(新規)が決定したと発表しました。



【デビン・オリバー(Devin Oliver)選手】



■背番号

5

■ポジション

SF

■生年月日

1992年7月2日

■出身地

アメリカ合衆国

■身長

203cm

■体重

102kg

■出身校

デイトン大学

■経歴

2014-15 Limburg United（ベルギー）

2015 Maccabi Kiryat Gat（イスラエル）

2016 Rouen Metropole（フランス）

2016-18 Olimpija（スロベニア）

2018-19 Banvit（トルコ）

2019 s.Oliver Wurzburg（ドイツ）

2019-20 Nanterre 92（フランス）

2020-21 Buyukcekmece（トルコ）

2021-22 仙台89ERS

2022-24 横浜ビー・コルセアーズ

2024 Taipei Taishin Mars（台湾）

2024-25 SLUC Nancy（フランス）

2025- さいたまブロンコス

2026- 新潟アルビレックスBB

■デビン・オリバー選手 コメント

【英語訳】

I am extremely excited to be joining the Niigata Albirex BBfamily for this upcoming season. The club approached me quickly after the season and it really showed me that they believe in me as a player and a person. I’m looking forward to bringing high quality play and veteran leadership. The goal is always to win, and that’s what we plan to do! Very excited to meet all the amazing Niigata Albirex BB boosters and start building something positive in the new league! I’ve played many games at the arena and I’ve always enjoyed the atmosphere. My interactions with the fans is always very important to me! My family and I are very excited to experience and enjoy the beautiful prefecture of Niigata! See you all very soon!

【日本語訳】

今シーズン、新潟アルビレックスＢＢの一員になれることを大変嬉しく思っています。シーズン終了後すぐにクラブから声をかけていただき、選手としても人間としても私を信頼してくれていることを実感しました。質の高いプレーとベテランとしてのリーダーシップを発揮できることを楽しみにしています。目標は常に勝利であり、それが私たちの最大の目標です！素晴らしい新潟アルビレックスＢＢのブースターの皆さんとお会いし、新しいリーグで何かポジティブなものを築き始めるのがとても楽しみです！アリーナでは何度も試合をしてきましたが、いつもその雰囲気を楽しんでいます。ブースターの皆さんとの交流は私にとって常にとても大切です！家族と一緒に、美しい新潟県を体験し、楽しむことをとても楽しみにしています！皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！

■代表取締役社長 糸満 盛人コメント

デビン・オリバー選手、ようこそ新潟へ。PG～PFまでこなせるオールラウンダーであり、オフェンスでは様々なシチュエーションで起点になってくれるプレーヤー。ディフェンスにおいても守れるポジションの選択肢も多く、万能さに加えスマートさも魅力です。まさに、来シーズンの新潟の飛躍と成長には欠かせない助っ人の参戦です。共に高みへと駆け上がりましょう！宜しくお願いいたします。