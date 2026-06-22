寺島しのぶ、父・尾上菊五郎との“貴重”な幼少期2ショットを公開「素敵」「ノスタルジック」
俳優の寺島しのぶ（53）が22日、自身のインスタグラムを更新。父親で歌舞伎役者の七代目 尾上菊五郎（83）との幼少期の頃の2ショットを公開した。
【写真】「ノスタルジック」寺島しのぶが公開した父・尾上菊五郎との“貴重”な2ショット
前日21日は“父の日”。写真には、尾上に抱っこされた寺島や、芝生でじゃれ合う2人の姿などが収められており、あどけない表情を見せる寺島に、愛おしそうに目線を向ける尾上の姿が印象的だ。「この頃父を真似てポケットに手を突っ込んで同じ歩き方で後ろを歩いていた、そうです。母曰く」とかわいらしいエピソードも明かした。
この投稿には、「貴重なお写真」「セピア色も相まってノスタルジック」「素敵です！」などの声が寄せられている。
【写真】「ノスタルジック」寺島しのぶが公開した父・尾上菊五郎との“貴重”な2ショット
前日21日は“父の日”。写真には、尾上に抱っこされた寺島や、芝生でじゃれ合う2人の姿などが収められており、あどけない表情を見せる寺島に、愛おしそうに目線を向ける尾上の姿が印象的だ。「この頃父を真似てポケットに手を突っ込んで同じ歩き方で後ろを歩いていた、そうです。母曰く」とかわいらしいエピソードも明かした。
この投稿には、「貴重なお写真」「セピア色も相まってノスタルジック」「素敵です！」などの声が寄せられている。