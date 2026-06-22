俳優鈴木福（22）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にVTR出演。この日のゲスト亀梨和也（40）について語った。

鈴木は7歳のころ、25歳だった亀梨と日本テレビ系ドラマ「妖怪人間ベム」で共演した。鈴木は「肌（スキンケア）頑張ってるって話は聞いたことありますね」と語り「（亀梨が）『おじさんだからさ』って言ってたけど、さらに奥のプライベートっぽいところはYouTubeとかで公開されてるので」と語った。

鈴木は「世の中にどんどんバレちゃってるんで。“亀梨和也バレ”がしやすい時代になったのかもしれないですね」と笑った。

亀梨は「イジりじゃないですか？ ここまで来ると。結構『スター』とか言われる」と笑った。

山崎育三郎は「あそこが言えちゃうっていうのがすごい」と2人の間柄を語り、井桁弘恵も「リアルに心酔してる感じありましたよね」と語った。

亀梨は「ずっと福は子どものころからそういう風に言ってくれて、それこそYouTubeに遊びに来てくれたりとかして、すっかり大人になって。福もお肌とかきれいだし『教えてよ』って」と鈴木との交流について語った。