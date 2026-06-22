バスケットボールＢリーグ・レバンガ北海道の小川嶺会長が２２日、新アリーナの建設候補地が４か所に絞られたことを明かした。

苗穂、中島公園、真駒内と、もう１か所は非公表だという。来年3月末までに方向性を固める。

この日は、折茂武彦社長、横田陽ＣＥＯとともに札幌市の秋元克広市長を表敬訪問。その後取材に応じ、報道陣の前で建設候補地を明かした。

レバンガは、２０２５―２６シーズンでＢリーグ創設後初の勝ち越し決め、終盤までＣＳ争いを繰り広げた。日本代表ＳＧ富永啓生の加入やクラブ史上最高勝率を記録した影響もあり、１試合平均の入場者数で過去最多となる５７４３人を記録。ホームの北海きたえーるでは立ち見スペースが埋まるほどの観客が詰めかける試合もあり、新アリーナ建設が急務とも言える状況だった。

スキマバイトサービス「タイミー」の社長を務める小川会長は、昨年６月の就任直後に新アリーナ建設の計画を発表。札幌駅周辺で敷地面積３ヘクタール以上、収容人数１万人超の構想で、候補地選定の期限を１年以内としていた。