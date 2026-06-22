Koki,、ミニワンピースで美脚スラリ 姉・Cocomi撮影の街中ショットに「普通の道もランウェイになる」「最強の姉妹」と反響
【モデルプレス＝2026/06/22】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が21日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースを合わせたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】キムタク娘「スタイル抜群で目を引く」美脚際立つミニスカ街中ショット
Koki,は、路上や室内で撮影されたショットを投稿。ボヘミアン風の総柄のミニワンピースに黒いショートブーツを合わせたコーディネートを披露しており、膝上の丈からスラリと伸びた脚がのぞいている。また、撮影は姉で音楽家のCocomiがしてくれたことも記している。
この投稿に、ファンからは「合わせがお洒落」「スタイル抜群で目を引く」「普通の道もランウェイになる」「夏の妖精」「最強の姉妹」「Cocomiちゃん写真上手すぎる」などという反響が寄せられている（modelpress編集部）
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【写真】キムタク娘「スタイル抜群で目を引く」美脚際立つミニスカ街中ショット
◆Koki，、美脚眩しいミニワンピコーデ公開
Koki,は、路上や室内で撮影されたショットを投稿。ボヘミアン風の総柄のミニワンピースに黒いショートブーツを合わせたコーディネートを披露しており、膝上の丈からスラリと伸びた脚がのぞいている。また、撮影は姉で音楽家のCocomiがしてくれたことも記している。
◆Koki,の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「合わせがお洒落」「スタイル抜群で目を引く」「普通の道もランウェイになる」「夏の妖精」「最強の姉妹」「Cocomiちゃん写真上手すぎる」などという反響が寄せられている（modelpress編集部）
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