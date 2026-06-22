杏、直筆イラストで“意外な”「猛暑の過ごし方」紹介「40℃でクーラーなしは大変」「上手すぎてビックリ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/22】女優・モデルの杏が21日、自身のInstagramを更新。手書きのイラストを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳有名女優「上手すぎてビックリ」“意外な”猛暑の過ごし方描いた直筆イラスト
杏は、「暑いよーーーーーーーーー！！！！！ 学校も休校になりました 」とつづり、自筆イラストで猛暑の過ごし方を紹介。「パリ 今年も猛暑です 約40℃ クーラーなし」と室内で衣服を着用して床に寝転がっている様子から、「特に意味はないが行ったことのある場所の涼しい気温を見て思いを馳せる」と過去に訪れた土地の涼しい気温をスマートフォンで見て涼む様子を描いた漫画を投稿している。
この投稿には「40℃でクーラーなしは大変」「イラスト上手すぎてビックリ」「めちゃくちゃ可愛い」「アイデア最高ではある」「イラストのセンス素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳有名女優「上手すぎてビックリ」“意外な”猛暑の過ごし方描いた直筆イラスト
◆杏、猛暑の過ごし方をイラストで紹介
杏は、「暑いよーーーーーーーーー！！！！！ 学校も休校になりました 」とつづり、自筆イラストで猛暑の過ごし方を紹介。「パリ 今年も猛暑です 約40℃ クーラーなし」と室内で衣服を着用して床に寝転がっている様子から、「特に意味はないが行ったことのある場所の涼しい気温を見て思いを馳せる」と過去に訪れた土地の涼しい気温をスマートフォンで見て涼む様子を描いた漫画を投稿している。
◆杏の投稿に反響
この投稿には「40℃でクーラーなしは大変」「イラスト上手すぎてビックリ」「めちゃくちゃ可愛い」「アイデア最高ではある」「イラストのセンス素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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