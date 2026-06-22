東京・北区の小学校で11人がけがをした火事について、松本洋平文部科学大臣はきょう（22日）の会見で、「かなり危機的な状況」と表現し、児童生徒、教職員の安全確保のため「全国の教育委員会などに対し、学校施設の安全管理体制の点検を速やかに求めていきたい」と話しました。

松本文科大臣はきょうの（22日）会見で、「大変厳しい状況の火災で、ひさしの上に児童が避難するなどかなり危機的な状況にあったと承知をしている」と説明し、児童や教職員の心のケアなど「支援できるところは支援をしていく」と説明しました。

火災の原因は警察や消防が調べる必要があるとしつつ、文科省も自治体などと連携し、「原因解明と再発防止に向けた具体的な対策に繋げたい」と話しました。

また、▼学校の防火設備、▼電気機器などの安全管理、▼避難訓練の実施など「全国の教育委員会などに対して学校施設の安全管理体制の点検を速やかに求めていきたいと考えている」と述べました。

具体的な内容や時期についてはまだ決まっていないとしています。