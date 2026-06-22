&TEAM・Kが魅せたサングラスをずらした姿に悶絶！レザーベスト×デニム姿のワイルドな魅力に「ハンサムすぎる」「ビジュもスタイルも良すぎ」

【写真】&TEAM K、“爆イケ”ショット＆美しい横顔（10枚目）／フィルムカメラで捉えた『KCON JAPAN』ビハインド（3本）／台湾公演（2本）／『MIXPOP CONCERT』カラフル衣装ショット

&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が自身のInstagramを更新。サングラス×レザーベストの爆イケショットを公開し、ファンを喜ばせている。

■&TEAM K、ずらしたサングラス越しに見せる多彩な表情

&TEAMは、6月20日に台湾・高雄流行音楽センターで開催された『MIXPOP CONCERT』に出演。6月21日には台北のNTSU Arenaで『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』台湾公演を開催した。台湾公演を終えてまもなく、Kは屋外で撮影した11枚の写真を公開した。

写真では、Kはセンターパートのヘアスタイルに、体にフィットした長袖シャツとデニムを合わせたコーディネートで登場。サングラスとレザーのロングベストを合わせ、大人の色気を感じさせるスタイルに仕上げている。

1枚目の上下に分割された写真では、サングラスを少し下にずらし、そこからこちらを射抜くようにカメラを見つめるカットと、視線を外したカットで異なる魅力を披露。続いて資材に腰掛けて足の長さが際立つショットや、ポケットに手を入れたポーズでの挑むような視線、フェンスの前で舌をペロリとのぞかせるお茶目なカット（8枚目）など、さまざまな表情を見せている。

10枚目では、サイドの髪を耳にかけ、美しいフェイスラインを際立たせた横顔ショットも。リラックスした自然体の姿をファンにシェアした。

SNSには、「かっこよすぎる」「ワイルドなケイくんも良き」「ビジュもスタイルも良すぎ」「サングラスが世界一似合うよ！」「この髪型最高」「いつもに増してすごくハンサムだね」など、世界中のファンから絶賛のコメントが寄せられている。

■&TEAMをフィルムカメラで捉えた“エモい”ショットが公開

なお、先日&TEAMが出演した『KCON JAPAN』の公式Xには、フィルムカメラで撮影したメンバーの姿が投稿された。舞台裏での自然体のメンバーたちを捉えた写真に、ファンの注目が集まっている。