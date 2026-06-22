【父の日】尾崎豊さん＆息子・裕哉の父子ショットを妻・繁美さんが公開「第4ボタンまで開けているのに、こんなに品がある父親を見たことがありますか!?笑」
1992年に26歳で亡くなったシンガー・ソングライター尾崎豊さんの妻・尾崎繁美さんが21日、自身のインスタグラムを更新。父の日であったこの日、「大切な時間が残された、私の大好きな一枚」という豊さんと息子の2ショットを披露した。
【写真】「遊園地での父と子」繁美さんが公開した尾崎豊さん＆息子・裕哉の父子ショット
豊さんと繁美さんの息子である尾崎裕哉（36）も現在、父と同じシンガー・ソングライターとして活躍中。投稿では、「Happy Father’s Day この写真は、遊園地での父と子 皆さん、見てください！第4ボタンまで開けているのに、こんなに品がある父親を見たことがありますか!?笑」「豊がもつ特有の色気をまといながら、どこか少年のような透明感がある。父の眼差し...、そして、息子の無邪気な笑顔」とつづり、生前の豊さんと幼少期の裕哉が並んで笑顔を見せる、思い出の1枚を披露。
コメント欄では「無限に見ていられる親子」「素敵な、パパですね〜 息子ちゃんかわいいですね〜」「素敵な愛がただ漏れですね！」「素敵な、お写真を有り難うございます」「裕哉くん可愛い笑顔でOZAKIお父さんとほんといい写真です」「かっこいい 大ファンでした」「尾崎豊さんかっこいい」「貴重な写真公開ありがとうございます」などの声が寄せられている。
【写真】「遊園地での父と子」繁美さんが公開した尾崎豊さん＆息子・裕哉の父子ショット
豊さんと繁美さんの息子である尾崎裕哉（36）も現在、父と同じシンガー・ソングライターとして活躍中。投稿では、「Happy Father’s Day この写真は、遊園地での父と子 皆さん、見てください！第4ボタンまで開けているのに、こんなに品がある父親を見たことがありますか!?笑」「豊がもつ特有の色気をまといながら、どこか少年のような透明感がある。父の眼差し...、そして、息子の無邪気な笑顔」とつづり、生前の豊さんと幼少期の裕哉が並んで笑顔を見せる、思い出の1枚を披露。
コメント欄では「無限に見ていられる親子」「素敵な、パパですね〜 息子ちゃんかわいいですね〜」「素敵な愛がただ漏れですね！」「素敵な、お写真を有り難うございます」「裕哉くん可愛い笑顔でOZAKIお父さんとほんといい写真です」「かっこいい 大ファンでした」「尾崎豊さんかっこいい」「貴重な写真公開ありがとうございます」などの声が寄せられている。