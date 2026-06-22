『野田クリの野望』怪物的ヒット作「Q」開発者を巻き込み大揉め！？

TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）で毎週火曜日21:25～21:54に放送中のゲームバラエティ番組『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』。あす6月23日（火）の放送は‥。

今回は野田クリもハマった物理演算パズルの金字塔「Q」の開発者が見参！「ボールをコップから出す」「壁にボールを当てる」「物体を動かす」などのシンプルな設問に対して、自由に線や図形を描いて挑むゲームだが、その答えはプレイヤー次第で無限大！世界中で1300万DLを突破した頭脳ゲームに筋肉軍団は太刀打ちできるのか！？

後半は最新作の「Q2 HUMANITY」をプレイ！“物理演算”×“協力ゲーム”という状況で、またもやしんやの悪癖…「開発者に高圧的になる」が発動！どんな波乱が待ち受けるのか！

『野田クリの野望』は、ゲームの“深すぎる”世界にどっぷり浸かる30分！ゲームを愛する武将・野田クリスタルが、毎回マニアックな知識を持つ「ゲーム界の傾奇者」と接見。“ゲーム戦国時代”の雄となるべく、他ゲーム番組ではあまり触れられていないニッチなジャンルや、未知の領域を開拓。猛者ゲーマーたちによる独自の遊び方や、マニアックすぎるゲームの楽しみ方も紹介していく…！

野田将軍を支える主な家臣は、お笑い界屈指のマッチョ芸人・青木マッチョ（かけおち）、帝京大出身のラグビー芸人・しんや。