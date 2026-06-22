本田響矢、27歳の誕生日を報告 久しぶりの“黒髪”×メガネの自然体オフショットに反響「かっこええええ」「いい笑顔」
俳優の本田響矢が21日、自身のインスタグラムを更新。前日に27歳の誕生日を迎えた本田は、オフショットを添え報告。ファンからは祝福の声が多数寄せられている。
【写真】「27歳も、どうぞよろしくお願いいたします!!」黒髪×メガネ姿で“自然体”な笑顔の本田響矢
直近は金髪での登場が多かった本田だが、“久しぶり”に黒髪での写真を投稿。メガネ姿で自然体な笑顔を見せるオフショットを添え、「27歳も、どうぞよろしくお願いいたします!!」とつづった。
ファンからは「響矢くんおめでとー！いい笑顔！」「27歳になりたてのクシャッとしたその愛らしい笑顔の瞬間の1枚をありがとうございます」「かっこええええ」「楽しそうで、こちらまで元気になります」「久しぶりの ほんだのしふく かな??27歳 楽しそうでなにより」「リラックスした表情がイイね」などの反響が寄せられている。
【写真】「27歳も、どうぞよろしくお願いいたします!!」黒髪×メガネ姿で“自然体”な笑顔の本田響矢
直近は金髪での登場が多かった本田だが、“久しぶり”に黒髪での写真を投稿。メガネ姿で自然体な笑顔を見せるオフショットを添え、「27歳も、どうぞよろしくお願いいたします!!」とつづった。
ファンからは「響矢くんおめでとー！いい笑顔！」「27歳になりたてのクシャッとしたその愛らしい笑顔の瞬間の1枚をありがとうございます」「かっこええええ」「楽しそうで、こちらまで元気になります」「久しぶりの ほんだのしふく かな??27歳 楽しそうでなにより」「リラックスした表情がイイね」などの反響が寄せられている。