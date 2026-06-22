アルピニスト野口健氏の長女で、今年の第58回ミス日本グランプリに輝いた野口絵子さん（22）が、22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。同コンテストの審査について語った。

出場1年前に経験者に会ったことでその役割を知り、自身が続けるボランティア活動に重なることから応募したと明かし、1950年から続く同コンテスト誕生の経緯を解説した絵子さん。「選ばれてからが始まり」というミス日本は、内面、外見、行動の「3つの美」が問われるといい、その審査は自身のテリトリーの山ではなく人間が相手となるため、絵子さんは「なんでこんなに難しいんでしょうね」と苦笑いした。

最終審査の前にはファイナリストを集め、5カ月間28回にわたる勉強会があるといい、そこではメークやダンス、日本舞踊、歴史、外交の他、「防衛省に行って自衛隊の方から話を聞く」という実習を行い、そこで学んだことを自身の言葉でレポートにして提出。「すべてが見られているのが大変で」と振り返った。

またコンテストの本番では「スピーチと質疑応答が2回」と絵子さん。質問内容は事前に知らされず、絵子さんの場合は「アピールポイント」。勉強会を通して学んだ“3つの美”から「あなたなりの美は何か見えました？」というもので、「ポーズと一緒に説明して表してください」との指示が。

頭に浮かんだ人生経験や思い、考えなどのパーツをまとめながら、絵子さんは稲を植えるポーズで表現。「これからは自分たちが伝授する側になる」という思いや、「ミス日本という山がどんどん増える」「稲が成長してそれが繋がる」という意味を込めたそう。

結果、見事グランプリを獲得した知らせに、父・健氏は「鼻の下を伸ばして」大喜び。「絵子のところにもメッセージがたくさん来てると思うけど、自分のところにもたくさん」と話していたそうで、中には「いったいどんな子育てをしてるのか教えてください」という質問も。絵子さんは「“困っちゃうよね〜、子育てって言われてもね〜”って、うれしそうに話してました」と笑顔を見せていた。