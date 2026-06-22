22日の衆議院予算委員会で、中道改革連合の後藤祐一議員が、ホルムズ海峡への自衛隊掃海艇の派遣などの問題を高市早苗総理に質した。

【映像】小泉氏指名→猛抗議→ヤジの瞬間（実際の様子）

後藤議員は、6月15日にイギリス・フランス・ドイツ・イタリアの4カ国が「ホルムズ海峡が早急に開放されることが不可欠である。我々は各々の憲法上の要件に従いつつ、商業航行の安全確保や機雷掃海活動に向け自らの役割を果たす」と共同声明を出したことに触れ、「同じ日に（高市）総理は記者会見で『参加をいたします』と即座に答えておられますが、これは具体的に何をするつもりなんでしょうか」と総理に質問した。

ここで坂本哲志委員長が「ちょっと待ってください。防衛大臣も（手を）挙げてますから」と小泉進次郎防衛大臣を指名。後藤議員は立ち上がって「総理！総理の発言ですよ。総理が『参加をいたします』と、総理が記者会見で言った発言を」と激しく抗議し、議場からもヤジが飛んだ。

だが、坂本委員長は「防衛大臣、答えてください」と強引に指名し、小泉防衛大臣は「委員長からご指名いただいてますからお答えさせていただきます。現時点で自衛隊の派遣については何ら決まっておりません。その上で先般発出されたイギリス・フランス・ドイツ・イタリア等との共同声明につきましては、ホルムズ海峡におけるすべての国の船舶の航行の自由と安全の確保に向けた国際社会の決意を支持し、後押しする観点から我が国も参加したということです。首脳共同声明にある商業航行の安全確保や機雷掃海活動への参加は予断しておらず、今後については国際法及び国内法の範囲内で必要な対応を検討していくことに変わりはありません」と答弁した。

後藤議員が「これ総理の記者会見ですからね。防衛大臣の発言じゃないんですよ。そんなに安保関係、総理答えたくないんですか」と述べたうえで「総理の記者会見、ホルムズ海峡におけるすべての国の船舶の自由で安全な航行ってあるんですけれども、これ海上警備行動を発令すると、これは日本関係船舶を守ることはできるんですけど、それ以外の国の船を守ることできないんですよ。これ『すべての国の船舶の』って何で言ったんですか。こんなことできないんじゃないですか、総理」と問いただした。

後藤議員が指名→高市総理の回答は

高市総理は「他の国の艦船、船舶を保護することができないかといったら、それはもうそのとおりです。一般論として、自衛隊法82条に基づく海上警備行動によって日本関係船舶を保護することが可能だということです」と、後藤議員の指摘を認めた。

後藤議員は「なんですよ。なので総理記者会見で『すべての国の船舶の』というのは言う必要がなかったですよね。なんで、日本関係船舶だけは守りに行きますけど、ほかの国はごめんなさいって本当にそういう船の出し方できるのかっていうのはなかなか難しいと思うんですよ。なので現実的には掃海艇になると思う」と述べた。

続けて、「機雷の掃海は戦闘が行われている最中にやると武力行使にあたるので、日本はできない。完全な停戦にならないと掃海艇を出せない」としたうえで、「掃海艇どうやったら出せるのか。まず現時点、アメリカとイランの暫定的な合意がありますが、暫定的な合意をしたそばからレバノンの南では戦闘が起きたり、イランはまだホルムズは封鎖してるぞと言ったりしている。今まだ出せないですよね」と指摘した。

さらに「最終的合意がなされてもどっちかが合意違反じゃないかと言ったら、すぐ戦闘始まっちゃうんですよ。今の状況を見ると。その状況で掃海艇出せるんですか。もしそこに出せないとすると、一体この戦争に関連してどういう状況になったら掃海艇出せるんですか」と質問した。

高市総理は「現時点で自衛隊の派遣については何ら決まっておりません。首脳共同声明にある商業航行の安全確保や機雷掃海活動への参加は予断しておりません」としたうえで、「米国・イラン間の覚書におきましては、イランによる機雷除去の必要性について記されていることを承知しています。ですから一般論ですが、それが遺棄機雷であるか否かについては敷設国の意思の表明、戦闘全般の状況などさまざまな要素を総合的に勘案して判断しなければなりません。だから今回米・イラン間の合意というものはありましたけれども、それに伴う実際の情勢というものはしっかりと見極めなければなりません」などと答えた。

後藤議員は「この合意でイスラエルは拘束されているのかいないのか、少なくともサインはしてない。ヒズボラはもちろんですよね。ですから極めて危うい合意なんですよ。そういう意味でも私は掃海艇、本当に出せる状況になったら出すことはぜひご検討をと思いますし、日本が貢献できる分野だと思いますが、本当に出せる状況なのかは慎重に判断したうえでお願いしたいと思います」と述べて次の質問に移った。（ABEMA NEWS）