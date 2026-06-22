サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会のチュニジア戦が行われた２０日（日本時間２１日）、神奈川県内各地でパブリックビューイング（ＰＶ）が開かれた。

試合は、４―０の大勝。横須賀市出身の伊東純也選手（３３）がＷ杯初ゴールをあげるなど、県ゆかりの選手の活躍に関係者や市民が喜び合った。

伊東選手の地元、横須賀市では同市の横須賀総合高校を会場にＰＶが開催され、市民のほか、父・利也さん（５９）や小学生時代に所属した地元の「鴨居ＳＣ」の関係者など約３２０人が応援に駆けつけた。後半２４分に伊東選手がダメ押しの３点目を決めると、この日一番の歓声が湧き、ハグやハイタッチで喜びを爆発させた。

試合終了の笛が鳴ると、利也さんの目にはうっすらと涙が。「今日は点を取ってくれると思っていた。やはり何かを持っている子なのかもしれない。うれしいし、最高」と話した。

同クラブで伊東選手を指導した小林裕一さん（６４）は、ドリブルで突破していく姿に当時を思い出した。「試合に出ている姿を見られるだけでうれしかったのに、点まで決めてくれた。最高のプレゼントで夢のよう。１試合でも多く出場して」とエールを送った。

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鈴木唯人選手（２４）と、オランダ戦で得点に絡む活躍を見せた小川航基選手（２８）を輩出した「大豆戸ＦＣ」（横浜市港北区）は、地元でＰＶを開催。約６０人が声をからした。後半３３分、鈴木選手が念願のＷ杯初ピッチに。得意のドリブルで前に切り込むなど持ち味を見せる度に、会場は「ユイト！」コールで沸いた。

世界で躍動する先輩の姿に選手たちは目を輝かせた。同じＭＦで横浜市神奈川区の中学１年の男子（１２）は「憧れの存在。参考になる前への突破だった」と話し、東京都品川区から通う中学１年の男子（１２）は「大豆戸から２人も代表に選ばれて刺激になる」と、声を弾ませた。

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日産スタジアム（港北区）では、同市主催のＰＶが開かれた。先着９０００人の予定を上回る９８５０人のサポーターが来場。メインスタンドと南サイドスタンドの１階席を覆い尽くした。

日曜日の午後１時キックオフとあり、家族連れも多く訪れた。同市都筑区の男性（３５）は、長男（１）を連れて観戦。「多くの人と一緒に応援する機会はなかなかない。会場の一体感を味わえて興奮したし、少しでも子どもの記憶に残ってくれたら」と、２人とも笑顔で拍手を送っていた。

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川崎市出身の田中碧選手（２７）は主将の板倉滉選手（２９）とともに、好守と、攻撃の起点となるパスで貢献。２人が小学生時代に所属していた「さぎぬまサッカークラブ」（川崎市宮前区）の元指導者やＯＢらは、同市の飲食店で観戦し、声援を送った。店内では約５０人が田中選手の名前が書かれたうちわなどを手に応援。同クラブＯＢで、けがで今大会は選外となった三笘薫選手（２９）のユニホームを着た人もいた。

板倉選手が小学２年生の時の同クラブ元監督、鎌田正宏さん（５９）は「サッカー小僧だったあいつらがこんな舞台に」と感慨深げ。「優勝目指して一戦一戦応援したい」と力を込めた。小学１、２年生の田中選手を指導した元監督の高木元也さん（６５）は「他にもうまい選手が周りにいた中で、碧は努力で上がっていった。日本代表の窮地を救う存在になってほしい」と期待を語った。