6月16日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の佐久間大介が、自身のXとInstagramでラーメン二郎仙台店2に訪れたことを報告した。人気アイドルがデカ盛りラーメンを食す姿は注目を集めたが、佐久間の来店後、意外な反響を呼んでいるようだ。

佐久間は、Xで《スープはガッツリの乳化で、マイルドながら力強い味！！美味しかった〜》とつづり、ラーメン二郎の写真を投稿した。

「Instagramでは、友人と日帰りで仙台を旅行したことを明かしており、駅前のオブジェや新幹線車内で撮影した写真もアップしています。

佐久間さんは過去に週3日ラーメン二郎に通っていたことを公言する “ジロリアン” として知られているので、旅行の際に立ち寄ったのでしょう。

トッピングは、キムチ、うずら、生姜をオーダーしたことを明かしており、圧巻のボリュームでした」（スポーツ紙記者）

多忙な合間を縫って、ラーメン二郎を堪能した佐久間。

6月20日には、ラーメン二郎仙台店2の公式Xが、《女性だけのグループが御来店されると佐久間くんガチ勢の方々！食べれる範囲で大丈夫です！トッピングは後からでも足せますので無理せず！しょっぱかったらスープも足せます！もっと女性や子連れのお客さん増えて欲しいですね》と、佐久間が訪れたことによる反響を投稿した。

「佐久間さんがSNSにアップしていたこともあり、店のアカウントは18日に《佐久間くん御来店で色んな人から「え？気づいた？」とか連絡来るのですが、あんだけ可愛い顔した頭ピンクの子が来たら流石に気付きます笑》と、店に来た様子を投稿していました。

この投稿後、SNSでは “聖地巡礼” なのか、佐久間さんのファンが仙台の二郎店舗を訪れたことを報告する投稿が多く見られたのです。今回、店が《女性だけのグループが御来店》と記載していたことから、女性客の来店が増えていると思われます」（芸能記者）

実際、Xでも《無事、今日、ラーメン二郎デビューして来ました》といった、ラーメン二郎を訪れたSnow Manファンの声が見受けられる。高い人気を誇るSnow Manメンバーが訪れたことで反響を呼んだようだが、今回の現象には特別な意味があるという。

「ラーメン二郎は、並盛でも通常のラーメン店の大盛り以上あるボリュームや、店員から聞かれた際、追加のトッピングを『ヤサイマシマシ』などと告げる “コール” という独特のルールがあることで知られています。

店内は狭く、連日混み合っているため、客層は圧倒的に男性が多いです。そのため、しばしば女性が気軽に入りにくい “女性禁制” イメージを持たれがちです。

人気アイドルが利用した飲食店に、ファンが訪れること自体はめずらしくありません。ただ、少々敷居の高い印象のあるラーメン二郎でも、佐久間さんが訪れたことによって、一定の女性客増加につながったのは特筆すべきものがあるでしょう」（前出・芸能記者）

佐久間が訪れたことによる宣伝効果は “マシマシ” だったようだ。