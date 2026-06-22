6月20日、俳優の浅野忠信と妻でモデル・女優の中田クルミが、思わぬ形で話題を集めている。きっかけは、花屋『reseda』のスタッフが運営するインスタアカウント「HanaSnap」への出演だった。

同アカウントは《花と人のストリートスナップ》をコンセプトに、街で出会った人に花を持ってもらい撮影する企画。今回公開された動画には、犬の散歩中だった浅野と中田夫妻が登場した。

注目を集めたのは、その撮影時のやり取りだ。投稿されたインタビュー動画では、撮影者が浅野だと気づいていない様子で会話を続けている。

「動画を見る限り、撮影者は最後まで浅野さん夫妻の正体に気づいていなかったようです。『差し支えなければお仕事何されてます？』と質問されると、浅野さんは笑みを浮かべながら『絵を描いてる』と回答。

世界的にも知られる俳優でありながら、自ら名乗ることなく自然体で受け答えする姿が印象的でした。最後まで俳優であることは伏せていましたよ」（芸能ジャーナリスト）

浅野といえば、2024年にDisney+で配信されたドラマ『SHOGUN 将軍』での活躍も記憶に新しい。2025年1月に日本人初となる『第82回ゴールデングローブ賞テレビドラマ部門助演男優賞』を受賞するなど、国内外で高い評価を受ける俳優だ。それだけに、撮影者が気づかなかったことに驚く声も広がった。

動画のコメント欄には、

《なぜ気付かぬ！》

《普通に撮らせて、普通にお話ししてるのもまた素敵》

《イケおじやなぁと思ったら浅野忠信さんかい》

といった反応が寄せられている。

「芸能人の場合、街中で声をかけられると警戒するケースも少なくありません。浅野さんほどの知名度があれば、なおさらです。それでも終始穏やかに対応し、相手が気づいていないことを察した後も自然な会話を続けていました。飾らない人柄が伝わる場面だったと思います」（同前）

撮影者は、帰宅後に妻から指摘を受け、相手が浅野夫妻だったことを知ったという。投稿では《無神経に失礼な質問をしてしまい申し訳ありませんでした、、》とつづりながら、夫妻の温かい対応についても明かしていた。

「浅野さんと中田さんは2022年に結婚を発表。SNSなどで夫婦の日常を頻繁に発信するタイプではありません。今回のような自然体のツーショットは貴重で、穏やかな夫婦の空気感に好感を抱いた人も多かったようです」（同前）

スターでありながら気取らず、相手を気遣う姿勢を見せた浅野。その自然体な振る舞いが、多くの人の好感を集めたようだ。