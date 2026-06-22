「森の女神」をコンセプトとして活動していたVTuberの「花凪まな」さんが2026年6月21日、突如として引退を発表。その理由がSNSで波紋を広げている。

「まなも負けないぞ〜ってなるんだよね」投稿からわずか5時間後

花凪さんは、企業などに所属せず個人でプロデュースを行う「個人勢VTuber」として、20年12月にYouTubeチャンネルを開設し配信活動を開始。「持ち前の明るさとマシンガントークであなたを笑顔にします」として、ゲーム実況やトーク動画、「歌ってみた」などのコンテンツを配信していた。

26年6月21日の正午過ぎには、夏至に合わせたイラストを公開。「迷える魂よ...おはようございます ひまわりすきすぎて ひまわり畑にしちゃった いつでもお日様の方しっかりみてる姿見ると、まなも負けないぞ〜ってなるんだよね」とつづっていた。

しかし、花凪さんはわずか5時間後の投稿で、急遽活動の終了を報告した。

「リスナーをストーカー及びレ●プ犯として虚偽の情報を吹聴し犯罪者に仕立て上げ貶めてしまいました。関係者のプライベート情報及び虚偽の情報を吹聴し複数人を貶めてしまいました。全ての嘘が証拠付きでバレてしまいました。本当に申し訳ありません。花凪まなの活動を本日で終了します」（原文ママ・以下同）

「法令に触れる行為」などを指摘されました

投稿に添えられた文書では「活動終了の報告及び、私が複数の場において引き起こした件についての謝罪」として、詳細を明かしている。

「情報漏洩および法令に触れる行為を複数の関係各所から指摘され、事の重大さを理解」したと説明。

「事実とは異なる情報の改ざんを行い、その虚偽の情報を事実として周囲に流布」してきたほか、「自身を正当化したり見栄を張り、相手の評価や信用を著しく下げることを繰り返してしまいます」という。

花凪さんは「初対面や親しい間柄であっても分別なく、コラボ配信や打ち合わせ等の業務を通じて知り得た他者のプライバシー情報や機密情報を、自覚のないまま情報を捻じ曲げる等を行ってしまい、それを業務相手、コラボ相手、リスナーなどの第三者へ事実と虚偽を交えて漏洩する行為を複数の場所で繰り返してしまいます」とも吐露。

「その行為が法令や契約に違反しているという認識が著しく欠如しております」ともした。

「今後も本質的な改善は見込めませんでした」

花凪さんはこれまでも複数の関係者から注意を受けていたが、「私自身の根本的な人間性により、今後も本質的な改善は見込めませんでした」という。

謝罪後も同様の問題行為を繰り返していたほか、「自身が加害者であるにも関わらず、被害者である相手を加害者と仕立て上げ、再度攻撃を繰り返してしまいます」。その結果、問題の解決に至らず、「更なる迷惑を掛けています」とした。

花凪さんは、「今後も多大な不利益やご迷惑をおかけする危険性がある事を考慮し自身の記録の意図も込め、ここに公開することといたしました」として謝罪。活動の終了を報告した。

同日までに、YouTubeチャンネルは閉鎖されている。

SNSでは、「『バレてしまいました』という表現は煽りなのでは」「ガワだけ変えて転生する気満々だ」など、困惑の声が続出。

謝罪文では花凪さんによる行動によって被害を受けた人の名前などは伏せられていることから、「謝罪になっていない」「被害者の権利はどうなるのか」との指摘も寄せられた。