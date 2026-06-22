アヲハタの公式「X」アカウントが、パンに塗って食べるペースト状のテリーヌ「塗るテリーヌ」を紹介しています。

【画像】めちゃおいしそう… 相性最高のパン×アヲハタ「塗るテリーヌ」（4枚）

「塗るテリーヌ」に大反響

あるXユーザーが「アヲハタさん、塗るテリーヌって何ですか（おいしそうすぎ）」と投稿すると、公式アカウントは、「パンに塗って食べるペースト状のテリーヌです…！」と反応。

「晩酌にはもちろんですが、野菜ととっても相性がよいので『お好きな野菜＋モッツァレラチーズ＋塗るテリーヌ』で作るサラダサンドもおすすめです（一塗りでパンがごちそうになりますよ…）」とコメントし、「塗るテリーヌ」を使ったサラダサンドの写真を投稿しました。

また、「国産チキンレバー」「国産ビーフ」「広島県産牡蠣（カキ）」「鳥取県産紅ズワイガニ」の「塗るテリーヌ」4種も紹介しています。

公式アカウントの投稿は、425万回以上表示され、3万1000件の「いいね」を集めています。

X上では、「ジャムだけじゃないんですね！甘いパンは苦手なのでこれはうれしい」「あらーおいしそう」「明日買いに行かなきゃ」「塗るテリーヌ…知らなかったですぅ…」「どこのスーパーに売ってるんですか。欲しい…」「甘い物だけじゃなく、しょっぱい物まであるんですか！？」という声のほか、すでに愛用している人からは「チキンレバーにアヲハタさんのブルーベリージャム添えたら無限ワイン地獄ですよ」「今朝、トーストにチキンレバー塗って適当な野菜たっぷり挟んでチリソースかけて、即席バインミー風にして食べました！」「クラッカーにチキンレバー塗って食べるとお酒が進む〜」と、食べ方のアイデアが寄せられています。

また、公式アカウントは反響を受け、「ジャムとの組み合わせについて気になる方が多いようでしたので…アヲハタからは『チキンレバー＋ブルーベリージャム』の組み合わせをおすすめします」と、バゲットに「国産チキンレバー」とブルーベリージャムを塗った食べ方を提案しています。

「塗るテリーヌ」は全国のスーパー（ジャム・ハチミツ売り場）や、Amazonで販売されています。