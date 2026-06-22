「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念して開催される「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル」

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル」の開催に合わせたテーマカフェ「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」が、東京・池袋に期間限定でオープンします☆

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル」テーマカフェ「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」

開催期間：2026年7月9日（木）〜8月31日（月）

開催場所：BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店

所在地：東京都豊島区東池袋1-22-8 マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階

カフェサイト詳細公開：2026年6月22日（月） 12:00〜 予約開始：18:00〜

予約金：770円(税込) ※1申込につき、4席まで予約可

「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」公式サイト：https://ulspa.ltr-online.com

「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念したイベント「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」にあわせてテーマカフェの開催が決定！

カフェのテーマは、“パスタ食堂”です。

キービジュアルは、ウルトラマンのイメージカラーの「赤」をメインに、パスタ食堂を想起させるイタリアの「緑」「白」「赤」のトリコロールカラーの配色となっています。

カフェでは「ウルトラマンシリーズ」に登場する怪獣たちをイメージした様々なパスタなど、テーマカフェならではのフォトジェニックで、趣向を凝らしたメニューをラインナップ。

そのほか、カフェオリジナルグッズや特典なども登場する、「ウルトラマンシリーズ」の世界観あふれるカフェです☆

事前予約者限定カフェ利用特典「オリジナルカード」

事前予約者限定カフェ利用特典としてプレゼントされる「オリジナルカード」

事前予約をし、カフェを利用された方全員に、全6種から1枚がランダムでプレゼントされます。

※当日店舗で配布されます

リピート来店特典「オリジナルカード」

来店回数・内容：

・2〜5回来店：特典を1枚 ※ランダム配布

・6回来店：特典(全6種)1セット ※コンプリートセット

リピート来店特典として、リピートしてカフェを利用された方に「オリジナルカード」をプレゼント。

2回から5回来店で特典をランダムで1枚、6回来店された方には全6種が1セットになったコンプリートセットがプレゼントされます。

※テイクアウトのみを利用の方はスタンプ押印対象外です

※予約の方、当日来店の方どちらも対象です

※スタッフの方にリピート利用スタンプカードを提示ください

※先着順のため、なくなり次第終了となります

「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」メニュー

カフェでは「ウルトラマン」「ウルトラマンティガ」「ウルトラマンゼロ」、最新作に登場する「ウルトラマンテオ」のほか、「ウルトラマンシリーズ」に登場する怪獣たちをイメージした様々なパスタをラインナップ。

また、「ウルトラマン」のカラータイマーにフォーカスしたデザートや、ウルトラマンのカラーをイメージしたドリンクなど、テーマカフェならではのフォトジェニックで、趣向を凝らしたメニューが用意されます。

小学生未満のゲストは300円の割引となるのも嬉しいポイントです。

ウルトラマンvsバルタン星人 トマトシュリンプパスタ

価格：1,690円(税込)

「バルタン星人」をイメージしたトマトソースのシュリンプパスタ。

「バルタン星人」と戦闘している「ウルトラマン」は黒いマヨネーズで表現されています。

光を継ぐもの ティガ復活のペペロンチーノ

価格：1,690円(税込)

「ウルトラマンティガ」が3000万年の長き眠りから目覚めるシーンをイメージしたペペロンチーノ。

ピラミッド型のトルティーヤは崩しながら食べ進めることで、食感のアクセントを楽しめます。

ウルトラゼロキック！暗黒のベリアル イカ墨パスタ

価格：1,690円

「ウルトラマンゼロ」とその宿敵「ウルトラマンベリアル」の戦闘シーンをイメージしたイカ墨パスタ。

「ウルトラマンベリアル」を表現したパスタはイカ墨とトマトの風味が堪能できます。

ゼットとジード！絆のカルボナーラ

価格：1,690円(税込)

「ウルトラマンゼット」と「ウルトラマンジード」をイメージしたカルボナーラ。

両者の絆を表現した赤と青のクリームソースを混ぜ合わせて味の変化を楽しめます。

※胡椒がかかっているため、小さなお子さんは注意ください

テオとプッチーのお子様ランチ風ナポリタン

価格：1,690円(税込)

「ウルトラマンテオ」と「プッチー」のお子様ランチ風パスタプレート。

ナポリタンとオムレツやミートボール、デザートのプリンも楽しめるバラエティ豊かなプレートです。

カラータイマーのムースゼリー

価格：1,290円(税込)

「ウルトラマン」のカラータイマーをイメージしたムースゼリー。

ヨーグルトムース×ブルーハワイゼリーの夏にぴったりの見た目も楽しいデザートです。

ウルトラマン ストロベリーミルク

価格：1,090円(税込)

ストロベリーミルク味に仕上げられた「カラータイマーのムースゼリー」

赤と白で「ウルトラマン」のカラーリングが表現されたドリンクです。

ウルトラマン ベリーソーダ

価格：990円

「ウルトラマン」をイメージしたベリー風味のゼリーとブルーハワイ風味のナタデココが入ったソーダ。

お好みでベーターカプセル風ボトルに入ったグレープフルーツ風味のシロップを入れて、よく混ぜて味わうことができます。

ボトルドリンク

価格：1,990円(税込)

ボトルで提供される、「ウルトラマン」をイメージしたベリー風味のゼリーとブルーハワイ風味のナタデココが入ったドリンク。

グレープフルーツ風味のシロップは混ぜた状態で提供されます。

※ボトルは持ち帰れます

※炭酸なしでの提供です

サイドドリンク

価格：各690円(税込)

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャーエール

「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」で提供されるサイドドリンクは、全部で7種類。

コーヒーや紅茶のほか、コーラ、オレンジ、ジンジャーエールが用意されます。

※ワンオーダー対象外メニューとなります

オリジナルグッズ

カフェのメインアートを使用したオリジナルグッズも販売。

パスタ食堂を想起させる、イタリアの「緑」「白」「赤」のトリコロールカラーの配色がポイントです。

ステッカー

価格：605円(税込)

種類：ランダム6種

カフェのロゴが大胆にプリントされたステッカー。

全6種類の中からいずれか1枚がランダムで封入されています。

ポストカード6枚セット

価格：990円(税込)

「ウルトラマン」たちの等身アートを使用したポストカード6枚セット。

かっこよくポーズをきめる姿や躍動感あるシーンが落とし込まれています。

白雲石コースター

価格：1,320円(税込)

「ウルトラマン」たちの集合アートを使用した白雲石コースター。

自宅やオフィスでのカフェタイムにぴったりなグッズです。

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」詳細

開催日程：

・前期/STAGE1 7月18日(土)〜8月3日(月）

・後期/STAGE2 8月5日(水)〜8月24日(月）

※休業日8月4日(火）

会場：池袋・サンシャインシティ文化会館ビル4F展示ホールB(東京都豊島区東池袋3-1-4)

池袋・サンシャインシティで開催される「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」

大迫力のライブステージや記念撮影会、限定グッズが並ぶ”ウルトラマンデパート”が展開される夏恒例の大型イベントです。

ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクトについて

1966年7月10日、「ウルトラマン」はテレビに初めてその姿を現しました。

以来、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」をお届けしてきたウルトラマンシリーズは、2026年に放送開始60周年を迎えます。

この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ 60 周年プロジェクト」を展開中です。

プロジェクトでは、長年応援してくださっているファンの方はもちろん、まだ「ウルトラマン」に触れたことのない方々にもシリーズの魅力をお届け。

シリーズ作品それぞれの物語の奥深さと、普遍的なテーマを通して、「ウルトラマン」が今後も世代や国境を越えて愛され続ける存在となることを目指します。

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」を楽しんだあとに楽しめる、工夫を凝らしたメニューやグッズが盛りだくさん。

2026年7月9日よりBOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店にて開催される「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」の紹介でした☆

©円谷プロ

※画像はイメージです

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