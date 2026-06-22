全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・吉祥寺のピッツァ店『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』です。

生地の旨さにごまかしが効かないナポリ最古のピッツァ

ナポリで修業したふたりのピッツァ職人、中村拓巳と河野智之が、味も価格も雰囲気も”ナポリそのままのピッツェリア”として、2007年に創業した草分け的存在。ナポリの伝統に忠実な、クラシックなラインナップが中心。

マストゥニコーラ1400円

『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』マストゥニコーラ 1400円

書籍『ピッツァ職人』著者の井川直子さん曰く「行くたびに工夫され生地が軽くなっていて、しっかり旨みが味わえる粉や熱の入り方、余韻が堪能できます」。

『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』店主 中村拓巳さん

店主：中村拓巳さん「窯と向き合ってその日ベストなポイントを探します」

16歳でナポリピッツァを食べて感動し、17歳でピッツェリアで働き、18歳でナポリに飛んだ生粋のピッツァ職人。本場ナポリの伝統的製法や楽しみ方のスタイルを広めた立役者のひとりだ。薪窯の温度を首の皮膚で敏感に感じながら焼く独自のスタイル。

【書籍『ピッツァ職人』著者：井川直子さん コメント】

中村さんの「焼き」は誰にも真似ができません。窯と対話するのが上手な人。薪火の熱を一気に吸い込んで立ち上がった縁とか自由な焼き色、トマトソースも、生き物のように感じられて、狙った一点に着地している。そんな「焼き」をぜひ味わってほしいです。

『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』

吉祥寺『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』

［店名］『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』

［住所］東京都武蔵野市吉祥寺南町1-17-1プレジール地下1階

［電話］0422-26-5024

［営業時間］11時半〜15時半（14時50分LO）、18時〜22時（21時20分LO）、土・日・祝：11時半〜22時

［休日］不定休

［交通］JR中央線ほか吉祥寺駅南口から徒歩3分

撮影／浅沼ノア、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、魚がどさっとのったトマトソースのピッツァの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】たっぷり削ってトッピングするペコリーノの香りと塩気がたまらない（6枚）