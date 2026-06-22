生活費のため“単発派遣”で「月8～9万円」稼ぐと決めた主婦。「この金額なら扶養内」と思ったら“週20時間超”のせいで、社会保険に加入することに…思ったより「手取りが残らない」？ 加入条件を確認

単発派遣でも社会保険加入？ 週20時間以上で対象になる条件を解説

社会保険への加入条件は、勤務先や雇用形態によって異なりますが、短時間労働者の場合、週20時間以上の勤務など一定の条件を満たすと、健康保険や厚生年金の加入対象となる場合があります。

時給1500円で働く場合、1日5時間を週4日勤務すると週20時間です。月収の目安は約12万円前後になります。派遣労働者も社会保険の適用対象となります。派遣の仕事であっても、同じ派遣会社を通じて継続的に働き、一定の条件を満たした場合は社会保険加入の対象となるケースがあります。

1日5時間を週2～3日程度であれば、月収はおおむね6万～9万円程度になります。ただし、実際には繁忙期に勤務日数が増えるケースもあり、気づかないうちに労働時間の条件を超えることもあります。

扶養内で働くつもりだったにもかかわらず、勤務条件によっては社会保険料の負担が発生するため、事前の確認が欠かせません。

なお、税制上の扶養と社会保険上の扶養では基準が異なります。また、社会保険加入は収入だけでなく労働時間などの条件によって判断されるため、扶養内で働くつもりでも加入対象となる場合があります。



月8万～9万円でも安心できない？ 扶養内勤務と手取り額への影響

社会保険加入の対象となるかどうかは、収入額だけでなく勤務時間や雇用条件によって異なります。社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料が給与から差し引かれます。

そのため、働く時間を増やしても「思ったほど手取りが増えない」と感じる人もいます。特に家計を補う目的で働き始めた場合、毎月の手取り額だけを見ると負担増を実感しやすいでしょう。

ただし、社会保険加入にはメリットもあります。将来受け取る老齢厚生年金が増える可能性があるほか、傷病手当金などの保障を受けられる場合があります。そのため、「扶養内が得」「社会保険加入は損」と単純に判断できるものではありません。家計の状況や今後の働き方によって有利・不利は変わります。



単発派遣で働く前に確認したい扶養・社会保険・年収の壁のポイント

単発派遣で働く場合は、月収だけでなく週あたりの労働時間を確認することが大切です。勤務先から提示されたシフトをそのまま受けるのではなく、「週何時間になるのか」「今後も継続して働く予定があるのか」を把握しておきましょう。

また、社会保険加入による保険料負担だけでなく、将来受け取る年金額や保障内容も含めて検討することが重要です。扶養内にこだわるのか、あるいは収入アップを優先して社会保険に加入するのかによって、選ぶべき働き方は異なります。勤務条件を確認しながら、自分の家庭に合った働き方を選ぶことがポイントです。



まとめ

物価高の影響で、単発派遣を始める人は今後も増えると考えられます。しかし、働く時間によっては社会保険加入の対象となり、想定より手取りが少なく感じるケースもあります。

一方で、社会保険加入には将来の年金額の増加や各種保障といったメリットもあります。大切なのは「扶養内だから安心」と考えるのではなく、収入・手取り・保障を総合的に比較することです。働き始める前に条件を確認し、自分に合った選択をすることが家計防衛につながるといえるでしょう。



出典

厚生労働省 「年収の壁」への対応

執筆者 : 今みなみ

FP2級、秘書検定2級、剣道3段、ビジネス会計検定3級、ビジネス実務法務検定3級